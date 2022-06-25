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عقيلة يطلع على ما حققته لجنة المسار الدستوري.. ويشيد بالدور المصري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 07:32 مساء
عقيلة يطلع على ما حققته لجنة المسار الدستوري.. ويشيد بالدور المصري
لقاء عقيلة مع عضوين بلجنة المسار الدستوري، 25 يونيو 2022. (عبدالله بليحق)
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بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، بمكتبه في مدينة القبة، مع عضوي لجنة المسار الدستوري عن مجلس النواب، الهادي الصغير، وعبدالله علي عبدالله ، ما حققته اللجنة خلال جولات الحوار بالعاصمة المصرية القاهرة، على ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وقال بليحق في بيان، إن عقيلة أشاد بجهود لجنتي مجلسي النواب والأعلى الدولة في «تحقيق التوافق حول المسار الدستوري، وتعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور المُنجزة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور»، معتبرا أن هذه الجهود «تدل على حرص الجميع لإنهاء مراحل الانقسام السياسي».
 
عقيلة يثمن الدور المصري لحل الأزمة الليبية
كما ثمن رئيس مجلس النواب الدور المصري «الداعم للتوافق وتحقيق الاستقرار في ليبيا، والهادف لتقريب وجهات النظر بين الليبيين للوصول إلي المرحلة الدائمة وإنهاء المراحل الانتقالية»، وقدم شكره للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، علي «وقوفه ودعمه للشعب الليبي في جميع المحافل الدولية»، وفق البيان.

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وأشاد عقيلة كذلك بجهود بعثة الأمم المتحدة  للدعم في ليبيا في «تيسير وتسهيل مهمة عمل لجنة المسار الدستوري وتقريب وجهات النظر بين اللجنتين للسير قدما لاستكمال مسارات الحل للأزمة الليبية».

اختتام الجولة الأخيرة للجنة الدستوري في ظل استمرار نقاط الاختلاف
واختُتمت الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري، الإثنين الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إحراز توافق في الكثير من المواد، لكن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».

وعلقت الأمم المتحدة على نتائج اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، معربة عن «خيبة أملها لفشل الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاق من أجل شعبهم».

ودعا الناطق باسم الأمين العام للمنظمة ستيفان دوغاريك، القادة الليبيين إلى وضع مصالح الشعب الليبي أولًا وقبل كل شيء على رأس جدول أعمالهم.

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