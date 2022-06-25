الكوني يؤكد ضرورة حصول الجنوب على الخدمات أسوة بباقي مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، ضرورة حصول كافة مناطق الجنوب على الخدمات، أسوة بباقي مناطق ليبيا.

كما شدد الكوني، خلال لقائه عددًا من عمداء بلديات ورؤساء اللجان التسييرية بالجنوب الليبي، صباح اليوم السبت، على ضرورة تكثيف الجهود والعمل الجماعي، لتذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وحث النائب بالمجلس الرئاسي، خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف المهندس رمضان أبوجناح، عمداء البلديات، على العمل الجاد والفاعل لضمان أمن الجنوب، باعتبار قوته تكمن في وحدة مكوناته.

فيما أكد الحضور ضرورة استمرار اللقاءات، ومضاعفة التنسيق والعمل الجماعي، الذي من شأنه توفير احتياجات مناطق الجنوب، بالشكل الذي تستحقه، وفق نص البيان.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مشايخ وأعيان وحكماء ليبيا، لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «دعمهم الكامل» لخطواته نحو ملف المصالحة الوطنية.

- مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

وعلمت «بوابة الوسط» من مصدر مقرب من المجلس الرئاسي أن مشايخ وأعيان وحكماء ليبيا طالبوا خلال لقائهم المنفي، اليوم السبت بـ«ضرورة إصدار مراسيم رئاسية تنهي وتجمد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة وكل المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن».

ودشن المجلس الرئاسي، أمس الخميس، الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية خلال مؤتمر بالعاصمة طرابلس، وتتناول الرؤية عدة محاور، من أبرزها «جذور الصراع»، ومن تحته عدة عناوين تتعلق بـ«الهوية الوطينة ونظام الحكم واللامركزية والعدالة الانتقالية».

من لقاء الكوني مع عمداء بلديات ورؤساء اللجان التسييرية بالجنوب الليبي. 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)

من لقاء الكوني مع عمداء بلديات ورؤساء اللجان التسييرية بالجنوب الليبي. 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)