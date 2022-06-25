Atwasat

الكوني يؤكد ضرورة حصول الجنوب على الخدمات أسوة بباقي مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 06:46 مساء
الكوني يؤكد ضرورة حصول الجنوب على الخدمات أسوة بباقي مناطق ليبيا
من لقاء الكوني مع عمداء بلديات ورؤساء اللجان التسييرية بالجنوب الليبي. 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، ضرورة حصول كافة مناطق الجنوب على الخدمات، أسوة بباقي مناطق ليبيا.

كما شدد الكوني، خلال لقائه عددًا من عمداء بلديات ورؤساء اللجان التسييرية بالجنوب الليبي، صباح اليوم السبت، على ضرورة تكثيف الجهود والعمل الجماعي، لتذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وحث النائب بالمجلس الرئاسي، خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف المهندس رمضان أبوجناح، عمداء البلديات، على العمل الجاد والفاعل لضمان أمن الجنوب، باعتبار قوته تكمن في وحدة مكوناته.

فيما أكد الحضور ضرورة استمرار اللقاءات، ومضاعفة التنسيق والعمل الجماعي، الذي من شأنه توفير احتياجات مناطق الجنوب، بالشكل الذي تستحقه، وفق نص البيان.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مشايخ وأعيان وحكماء ليبيا، لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «دعمهم الكامل» لخطواته نحو ملف المصالحة الوطنية.

- مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

وعلمت «بوابة الوسط» من مصدر مقرب من المجلس الرئاسي أن مشايخ وأعيان وحكماء ليبيا طالبوا خلال لقائهم المنفي، اليوم السبت بـ«ضرورة إصدار مراسيم رئاسية تنهي وتجمد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة وكل المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن».

ودشن المجلس الرئاسي، أمس الخميس، الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية خلال مؤتمر بالعاصمة طرابلس، وتتناول الرؤية عدة محاور، من أبرزها «جذور الصراع»، ومن تحته عدة عناوين تتعلق بـ«الهوية الوطينة ونظام الحكم واللامركزية والعدالة الانتقالية».

من لقاء الكوني مع عمداء بلديات ورؤساء اللجان التسييرية بالجنوب الليبي. 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء الكوني مع عمداء بلديات ورؤساء اللجان التسييرية بالجنوب الليبي. 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء الكوني مع عمداء بلديات ورؤساء اللجان التسييرية بالجنوب الليبي. 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء الكوني مع عمداء بلديات ورؤساء اللجان التسييرية بالجنوب الليبي. 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي

تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي
الروائية المصرية سماح عادل تحاور «مائة مبدعة عربية» في كتاب جديد

الروائية المصرية سماح عادل تحاور «مائة مبدعة عربية» في كتاب جديد
شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»

شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»
براءة الخليفي من تهم فساد والحكم على فالك بالسجن 11 شهرا مع وقف التنفيذ

براءة الخليفي من تهم فساد والحكم على فالك بالسجن 11 شهرا مع وقف التنفيذ
بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة

بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة
موقع بومبيي الأثري يبوح بسر «سلحفاة حامل»

موقع بومبيي الأثري يبوح بسر «سلحفاة حامل»
أوكرانيا تطالب بـ«تكافؤ في قوة النار» بين جيشها والقوات الروسية

أوكرانيا تطالب بـ«تكافؤ في قوة النار» بين جيشها والقوات الروسية
5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»

5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
«الأهلي طرابلس × النصر» في ضربة بداية الدوري السداسي الليبي

«الأهلي طرابلس × النصر» في ضربة بداية الدوري السداسي الليبي
ألمانيا تلوح بخيارات «صعبة للغاية» مع نقص في الغاز

ألمانيا تلوح بخيارات «صعبة للغاية» مع نقص في الغاز
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها

وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟

ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق

جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش

«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب ...
تفاجأنا بحجم التجاوزات..البيباص لـ«فلوسنا»: العلاج في الخارج جاء على حساب تطوير مستشفياتنا بالداخل
تفاجأنا بحجم التجاوزات..البيباص لـ«فلوسنا»: العلاج في الخارج جاء ...
المنقوش: خبر اغتيال سلوى بوقعيقيص لا يزال غصة في قلوبنا
المنقوش: خبر اغتيال سلوى بوقعيقيص لا يزال غصة في قلوبنا
بالصور: «رئاسة الأركان» تنفذ رماية فنية بالسرية الثالثة مدفعية
بالصور: «رئاسة الأركان» تنفذ رماية فنية بالسرية الثالثة مدفعية
وزير الاقتصاد يعرض على الدبيبة 4 بدائل لاستبدال دعم المحروقات بـ«النقدي»
وزير الاقتصاد يعرض على الدبيبة 4 بدائل لاستبدال دعم المحروقات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
الجرندي: الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا بقيادة ليبية
الجرندي: الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا بقيادة ليبية...
عقيلة يطلع على ما حققته لجنة المسار الدستوري.. ويشيد بالدور المصري
عقيلة يطلع على ما حققته لجنة المسار الدستوري.. ويشيد بالدور ......
الكوني يؤكد ضرورة حصول الجنوب على الخدمات أسوة بباقي مناطق ليبيا
الكوني يؤكد ضرورة حصول الجنوب على الخدمات أسوة بباقي مناطق ......
وزير الاقتصاد يعرض على الدبيبة 4 بدائل لاستبدال دعم المحروقات بـ«النقدي»
وزير الاقتصاد يعرض على الدبيبة 4 بدائل لاستبدال دعم ......
بالصور: «رئاسة الأركان» تنفذ رماية فنية بالسرية الثالثة مدفعية
بالصور: «رئاسة الأركان» تنفذ رماية فنية بالسرية الثالثة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط