بالصور: «رئاسة الأركان» تنفذ رماية فنية بالسرية الثالثة مدفعية

القاهرة - بوابة الوسط

قام القطاع الثالث الخمس، التابع لرئاسة الأركان الليبية، صباح الخميس، بتنفيذ الرماية الفنية بالسرية الثالثة مدفعية، وبمشاركة اللواء 53 مشاة مستقل بسرية مشاة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، في بيان الجمعة، إن تنفيذ الرماية جاء تنفيذًا للخطة التدريبية للعام 2022 بالمنطقة العسكرية الوسطى.

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وبحسب البيان، حضر تنفيذ الرماية آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد موسى، وآمر اللواء 53 مشاة مستقل العميد أحمد هاشم، وآمر القطاع الثالث الخمس العميد عبدالله الغابر، وآمرو الشعب العسكرية بالمنطقة الوسطى، وعدد من ضباط وضباط الصف والجنود بالمنطقة العسكرية الوسطى واللواء 53 مشاة مستقل.

تنفيذ الرماية الفنية بالسرية الثالثة مدفعية، بالقطاع الثالث الخمس، 23 يونيو 2022. (رئاسة الأركان الليبية)

تنفيذ الرماية الفنية بالسرية الثالثة مدفعية، بالقطاع الثالث الخمس، 23 يونيو 2022. (رئاسة الأركان الليبية)

تنفيذ الرماية الفنية بالسرية الثالثة مدفعية، بالقطاع الثالث الخمس، 23 يونيو 2022. (رئاسة الأركان الليبية)

تنفيذ الرماية الفنية بالسرية الثالثة مدفعية، بالقطاع الثالث الخمس، 23 يونيو 2022. (رئاسة الأركان الليبية)

تنفيذ الرماية الفنية بالسرية الثالثة مدفعية، بالقطاع الثالث الخمس، 23 يونيو 2022. (رئاسة الأركان الليبية)

تنفيذ الرماية الفنية بالسرية الثالثة مدفعية، بالقطاع الثالث الخمس، 23 يونيو 2022. (رئاسة الأركان الليبية)