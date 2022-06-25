شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»

القاهرة - بوابة الوسط

قرر المجلس الدولي للزيتون إدراج الصنف الطرابلسي الأبيض باسم ليبيا في السجل الدولي والموسوعة العالمية لأصناف الزيتون للمجلس، حسب الشهادة التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها.

وذكرت السفارة الإسبانية في طرابلس، أن جامعة قرطبة الإسبانية تولت البحوث التقنية باعتبارها الجهة التي يعتمد عليها المجلس الدولي للزيتون في إجراء البحوث والدراسات وتسجيل أصناف الزيتون.

ونوهت بأن «مركز البحوث والتقنيات الحيوية بليبيا أجرى الوصف الظاهري للشجرة وكافة الإجراءات العلمية، ما أدى إلى تسجيل الزيتون الأبيض باسم ليبيا».



ما هو المجلس الدولي للزيتون؟

يُشار إلى أن المجلس الدولي للزيتون (والمعروف سابقًا باسم المجلس الدولي لزيت الزيتون) هو منظمة حكومية دولية للدول المصدرة أو المنتجة للزيتون أو المنتجات المشتقة من الزيتون، مثل زيت الزيتون.

تأسس المجلس عقب الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون، التي أُبرمت في 17 أكتوبر 1955 بجنيف. بعد أن جرى تعديل هذه المعاهدة ودخلت النسخة المعدلة حيز التنفيذ، جرى تأسيس المجلس الدولي لزيت الزيتون بموجب الاتفافية في سنة 1959، واتُخذت مدريد مقرًا رئيسيًا للمجلس.

وبقيت الاتفاقية الأولى سارية المفعول حتى سنة 1963، حيث بدأ نفاذ الاتفاقية الدولية الثانية حول زيت الزيتون اعتبارًا من أكتوبر 1963 ولغاية ديسمبر 1979. وكالاتفاقية السابقة كان هدفها استقرار وتوسيع التجارة الدولية، بعد بدء نفاذ الاتفاقية الثالثة بصورة نهائية في يناير 1981 وانتهائها في ديسمبر 1986.

من مراسم تسليم الشهادة من رئيس المجلس الدولي للزيتون. (فيسبوك)

من مراسم تسليم الشهادة من رئيس المجلس الدولي للزيتون. (فيسبوك)