Atwasat

شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 03:03 مساء
شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»
من مراسم تسليم الشهادة من رئيس المجلس الدولي للزيتون. (فيسبوك)
alwasat radio

قرر المجلس الدولي للزيتون إدراج الصنف الطرابلسي الأبيض باسم ليبيا في السجل الدولي والموسوعة العالمية لأصناف الزيتون للمجلس، حسب الشهادة التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها.

وذكرت السفارة الإسبانية في طرابلس، أن جامعة قرطبة الإسبانية تولت البحوث التقنية باعتبارها الجهة التي يعتمد عليها المجلس الدولي للزيتون في إجراء البحوث والدراسات وتسجيل أصناف الزيتون.

ونوهت بأن «مركز البحوث والتقنيات الحيوية بليبيا أجرى الوصف الظاهري للشجرة وكافة الإجراءات العلمية، ما أدى إلى تسجيل الزيتون الأبيض باسم ليبيا».

ما هو المجلس الدولي للزيتون؟ 
يُشار إلى أن المجلس الدولي للزيتون (والمعروف سابقًا باسم المجلس الدولي لزيت الزيتون) هو منظمة حكومية دولية للدول المصدرة أو المنتجة للزيتون أو المنتجات المشتقة من الزيتون، مثل زيت الزيتون.

تأسس المجلس عقب الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون، التي أُبرمت في 17 أكتوبر 1955 بجنيف. بعد أن جرى تعديل هذه المعاهدة ودخلت النسخة المعدلة حيز التنفيذ، جرى تأسيس المجلس الدولي لزيت الزيتون بموجب الاتفافية في سنة 1959، واتُخذت مدريد مقرًا رئيسيًا للمجلس.

وبقيت الاتفاقية الأولى سارية المفعول حتى سنة 1963، حيث بدأ نفاذ الاتفاقية الدولية الثانية حول زيت الزيتون اعتبارًا من أكتوبر 1963 ولغاية ديسمبر 1979. وكالاتفاقية السابقة كان هدفها استقرار وتوسيع التجارة الدولية، بعد بدء نفاذ الاتفاقية الثالثة بصورة نهائية في يناير 1981 وانتهائها في ديسمبر 1986.

من مراسم تسليم الشهادة من رئيس المجلس الدولي للزيتون. (فيسبوك)
من مراسم تسليم الشهادة من رئيس المجلس الدولي للزيتون. (فيسبوك)
من مراسم تسليم الشهادة من رئيس المجلس الدولي للزيتون. (فيسبوك)
من مراسم تسليم الشهادة من رئيس المجلس الدولي للزيتون. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

براءة الخليفي من تهم فساد والحكم على فالك بالسجن 11 شهرا مع وقف التنفيذ

براءة الخليفي من تهم فساد والحكم على فالك بالسجن 11 شهرا مع وقف التنفيذ
موقع بومبيي الأثري يبوح بسر «سلحفاة حامل»

موقع بومبيي الأثري يبوح بسر «سلحفاة حامل»
أوكرانيا تطالب بـ«تكافؤ في قوة النار» بين جيشها والقوات الروسية

أوكرانيا تطالب بـ«تكافؤ في قوة النار» بين جيشها والقوات الروسية
5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»

5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
«الأهلي طرابلس × النصر» في ضربة بداية الدوري السداسي الليبي

«الأهلي طرابلس × النصر» في ضربة بداية الدوري السداسي الليبي
ألمانيا تلوح بخيارات «صعبة للغاية» مع نقص في الغاز

ألمانيا تلوح بخيارات «صعبة للغاية» مع نقص في الغاز
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها

وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟

ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق

جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش

«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش
بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي

بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني

وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني
ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة

ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة
باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية

باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يدعو الصناديق الاستثمارية للعمل في المنطقة الحرة بمصراتة
الدبيبة يدعو الصناديق الاستثمارية للعمل في المنطقة الحرة بمصراتة
بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة
بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة ...
في الذكرى الثامنة.. السفارة البريطانية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال بوقعيقيص
في الذكرى الثامنة.. السفارة البريطانية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن...
حكومة الوحدة الوطنية: 200 مليون دينار لتغطية نفقات الحج
حكومة الوحدة الوطنية: 200 مليون دينار لتغطية نفقات الحج
ليبيا والمغرب تبحثان الاعتراف المتبادل بشهادة إتمام التعليم الثانوي
ليبيا والمغرب تبحثان الاعتراف المتبادل بشهادة إتمام التعليم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي ......
استقرار الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية
استقرار الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية...
شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»
شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»...
ليبيا والمغرب تبحثان الاعتراف المتبادل بشهادة إتمام التعليم الثانوي
ليبيا والمغرب تبحثان الاعتراف المتبادل بشهادة إتمام التعليم ......
حكومة الوحدة الوطنية: 200 مليون دينار لتغطية نفقات الحج
حكومة الوحدة الوطنية: 200 مليون دينار لتغطية نفقات الحج...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط