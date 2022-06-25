ليبيا والمغرب تبحثان الاعتراف المتبادل بشهادة إتمام التعليم الثانوي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، أمس الجمعة، مع نظيره المغربي شكيب بنموسى الاعتراف المتبادل بالشهادات التي تُمنح في كل من الدولتين، لا سيما شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي؛ من أجل تذليل الصعاب أمام الطلبة الليبيين الدارسين في المغرب في المرحلة الجامعية وما بعدها.

واستعرض الوزيران «العديد من القضايا المشتركة التي تهم البلدين، من بينها رفع كفاءة المعلّم»، وأكد الجانبان على «تقوية سُبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم للوصول لمكاسب مُهمة، فضلًا عن مناقشة إمكانية تسهيل منح التأشيرة المغربية للطلبة الليبيين، وزيادة عدد المنح الدراسية»، وفق بيان للوزارة.

مذكرة تفاهم بين ليبيا والمغرب

واتفق الوزيران على «توقيع مذكرة تفاهم لتكون النواة نحو اتفاقية متكاملة يجري توقيعها فيما بعد»، كما «اتفقا أيضًا على تكوين فريق مشترك يضم خبرات من كلا الجانبين، يناط به مهمة تجهيز مذكرة التفاهم المشار إليها ومتابعة آليات تطويرها».

حضر اللقاء الذي عُقد بالعاصمة المغربية الرباط، كل من مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بوزارة التربية والتعليم الليبية الدكتور علي الوافي والقائم بالأعمال الليبي بالمملكة المغربية الدكتور أبوبكر ونيس، فيما حضر عن الجانب المغربي مدير التعاون الدولي بالوزارة.