حكومة الوحدة الوطنية: 200 مليون دينار لتغطية نفقات الحج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، تحمُّل الخزانة العامة كامل تكاليف الحج وتخصيص 200 مليون دينار لتغطية نفقات الحج هذا العام.

وعقب اجتماع مع رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة علي محمد البشير، وجه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبية «بضرورة اتباع آلية واضحة وشفافة في تطبيق شروط الحج وإعطاء الأولوية لم يؤد فريضة الحج في السابق».

توفير كل الاجتياجات للحجاج الليبيين

وشدد الدبيبة على ضرورة مراعاة «توفير كل الاحتياجات اللازمة للحجاج الليبيين لكي يؤدي حجيج بيت الله الحرام المناسك بشكل مناسب يضمن سلامتهم وراحتهم».

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وغادر البلاد في وقت سابق اليوم أول فوج من حجاج بيت الله الحرام مطار معيتيقة قاصدين الأراضي المقدسة. ويضم الفوج الأول 250 حاجًا؛ حيث تقلهم طائرة الخطوط الجوية الليبية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية.