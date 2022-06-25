لا إصابات بـ«كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا، أمس الجمعة، وفق نتائج تحاليل 12 عينة تلقاها المعمل.

عدد الحالات السالبة 12 عينة

وقال المركز إن عدد الحالات السالبة 12 عينة، فيما لم يسجل المركز أية حالات شفاء أو وفاة.

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والأحد الماضي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» الأسبوع قبل الماضي.