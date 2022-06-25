الأرصاد: البحر هادئ الى خفيف الموج على سواحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا الى خفيف الموج، اليوم السبت.