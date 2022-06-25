الأرصاد: درجات حرارة مرتفعة على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية درجات حرارة مرتفعة على أغلب مناطق ليبيا بسبب تأثرها بكتلة هوائية ساخنة، بينما تبقى معتدلة نسبيًا هذا اليوم على مناطق أقصى الساحل الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية وتكون شمالية شرقية بعد الظهر على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي بين 32 و35 درجة مئوية، وعلى باقي المناطق بين 36 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.