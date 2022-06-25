الدبيبة يرحب ببيان الدولة الخمس: حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفق الاتفاق السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بالبيان المشترك الصادر عن دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، قائلا إنه «حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقا لمقررات الاتفاق السياسي».

وأشاد الدبيبة بالبيان الدولي المشترك «الذي ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية»، حسب تدوينة نقلتها صفحة «حكومتنا»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتابع: «نبدي ارتياحنا لتوافق البيان مع الموقف الأممي، الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية، وفقًا لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية».

وأضاف: «نجدد التزامنا بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي وأن يكون هناك آلية وطنية واضحة لذلك».

الدول الخمسة تدعو بالإسراع بالأساس القانوني للانتخابات وترفض «المؤسسات الموازية»

ودعت الدول الخمس، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى «الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 للعام 2021، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا».

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وأكدت الدول الخمس «رفضها بشدة» الإجراءات التي قد تؤدي إلى «العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا»، مثل «إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة ، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة تشكل من خلال عملية شرعية وشفافة».