النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ 739 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط

تحقق النيابة العامة في واقعة استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية 739 ألفا و251 دينارا.

وقالت النيابة إن الجناة قاموا بتزوير صكوك مصرفية، واستعملها في سحب أموال حكومية من حسابات بعض الجهات الممولة من الميزانية العامة، هي «وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وإدارة الإنتاج بهيئة الإمداد والتموين العسكري، ومراقبة الخدمات المالية الأصابعة»، حسب بيان المكتب الإعلامي للنائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

المتهمون حاولوا تمويه مصدر تلك الأموال

وأظهرت التحقيقات في واقعة إن المتهمين قاموا بتمويه مصدر الأموال المستولى عليها، من خلال دمجها في عمل ذي صبغة تجارية، وفق البيان.

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وواجهت النيابة العامة أحد المتهمين بالأدلة، وانتهت إلى حبسه احتياطيا، بعد التحفظ على متحصلات الجريمة المسترجعة منه، كما صدر قرار بضبط وإحضار بقية المساهمين.