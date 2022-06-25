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قافلة مستشفى العيون بطرابلس تجري 148 عملية لمرضى من طبرق وبنغازي ودرنة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي السبت 25 يونيو 2022, 12:55 صباحا
قافلة مستشفى العيون بطرابلس تجري 148 عملية لمرضى من طبرق وبنغازي ودرنة
أعضاء القافلة الطبية لمستشفى العيون بطرابلس في مركز طبرق الطبي، 24 يونيو 2022، (المكتب الإعلامي للمركز)
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أجرت قافلة طبية لمستشفى العيون بطرابلس، 148 عملية لإزالة «مياه بيضاء» لمرضى من مدن طبرق ودرنة وبنغازي من مختلف الأعمار، اليوم الجمعة، بينهم وافدون من مصر والسودان.

واستضاف مركز طبرق الطبي القافلة على مدار أسبوع، التي أتاحت بالإضافة إلى خدمة المرضى، الفرصة لنقل الخبرات ولرفع كفاءة العناصر الطبية في المركز، حسب بيان المكتب الإعلامي للمركز.

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وفي ختام عملها، قدم رئيس قسم العيون بالمركز الدكتور فتحي عبدالكريم ونائب المدير العام الدكتور عدنان بودية شهادات تقدير لمديرة مستشفى العيون الدكتورة رانيا الخوجة وللأطباء الزوار لما قدموه من أجل مدينة طبرق خلال هذا الإسبوع.

كما قُدمت شهادة تقدير إلى الممرضة انتصار بوشوال على تفانيها وإخلاصها في العمل من أجل خدمة المرضى، حيث تواجدت في المركز منذ قدوم القافلة إلى حين مغادرتها. وستتوجه القافلة إلى مدينة البيضاء، وبعدها مدينة أجدابيا لاستكمال رحلتها الطبية.

أعضاء القافلة الطبية.
أعضاء القافلة الطبية.
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