تسليم صكوك منحة الزواج لـ 700 من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء مؤسسات الرعاية

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، تسلم صكوك منحة تيسير الزواج لأكثر من 700 زوج وزوجة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك في احتفالية اليوم الجمعة، بحضور مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، حسب صفحة «حكومتنا»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

صرف منحة الزواج للفئات الخاصة

وبدأ صندوق تيسير الزواج صرف المنحة المخصصة للفئات الخاصة منذ الأربعاء الماضي.

وقالت وزارة الشباب إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب بشأن التمييز الإيجابي والاهتمام بهذه الشريحة المهمة ضمن مسؤوليات الصندوق الوطنية تجاههم.

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وأقر الصندوق عدة شروط للشباب للحصول على هذه المنحة، لكنه راعى ذوي الإعاقة وبعض الحالات الاجتماعية الخاصة من بعض الشروط والضوابط المشار إليها وخصص نسبة 2.5% من إجمالي قيمة المنحة لهم.

إحدى المستحقات خلال حصولها على الصك.

جانب من الفعالية وتسليم الصكوك.