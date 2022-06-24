وفاة امرأة في حادث مروري بالقرب من جزيرة معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس وفاة سيدة إثر حادث مروري بالقرب من جزيرة معيتيقة بالعاصمة طرابلس أمس الخميس.

وأوضحت المديرية أن الحادث وقع نتيجة مضايقة إحدى سيارات لسائقة سيارة نوع (كيا)، مما أدى إلى اصطدامها بعمود إنارة، وفق قسم الإعلام والتوثيق الأمني بالمديرية. وأفاد ضابط التحقيق قسم مرور سوق الجمعة عبد الكريم الجابري بوجود حالة وفاة لسيدة وإصابة والدتها بجروح متوسطة.

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وقبل ثلاثة أسابيع، توفت سيدة أربعينة جراء حادث سير مروع فوق جسر العمال بالعاصمة طرابلس. واصطدمت سيارتان نوع «فولف» و«رينو» فوق الجسر جراء السرعة الزائدة، على ما أعلنت مديرية أمن طرابلس.