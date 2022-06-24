صندوق تيسير الزواج يبدأ صرف منحة الفئات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن صندوق تيسير الزواج بدء صرف المنحة المخصصة للفئات الخاصة يوم الأربعاء الماضي.

وحسب وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، جرت عملية تسليم الصكوك بمقر صندوق تيسير الزواج بإشراف مدير عام الصندوق المكلف، صالح الغول، وعدد من مديري الصندوق. واستهدفت عملية التسليم الشباب من الفئات الخاصة المشمولة بالمبادرة.

وقالت وزارة الشباب إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب بشأن التمييز الإيجابي والاهتمام بهذه الشريحة المهمة ضمن مسؤوليات الصندوق الوطنية تجاههم.

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وأقر الصندوق عدة شروط للشباب للحصول على هذه المنحة، لكنه راعى ذوي الإعاقة وبعض الحالات الاجتماعية الخاصة من بعض الشروط والضوابط المشار إليها وخصص نسبة 2.5% من إجمالي قيمة المنحة لهم.

وفيما يلي شروط وضوابط الحصول على منحة تيسير الزواج على النحو التالي :

- أن يكون طالبو المنحة من الزوجين متمتعين بالجنسية الليبية.

- أن يكون المتقدم للمنحة قد بلغ 25 عاما للزوج و18 عاما للزوجة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج من قبل ويستثنى من ذلك الزوجة.

- أن يكون تاريخ إبرام العقد اعتبارا من 12- 8- 2021 ويشترط أن يكون حاصلاً على رقم قيد حديث بعد هذا التاريخ.

- يشترط على طالب المنحة وجود دخل أو مرتب أو أجر ثابت، على أن يقدم ما يفيد ذلك.

- حضور الزوجين دورات التأهيل والإرشاد الأسري والبرامج التوعوية والتثقيفية لإعداد المقبلين على الزواج التي ينظمها الصندوق إن أمكن لهم ذلك.

- يراعى ذوي الإعاقة وبعض الحالات الاجتماعية الخاصة من بعض الشروط والضوابط المشار إليها وتُخصص لهم نسبة 2.5% من إجمالي قيمة المنحة.

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