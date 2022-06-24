Atwasat

سرقة محول كهرباء بدائرة توزيع قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 02:39 مساء
سرقة محول كهرباء بدائرة توزيع قصر بن غشير
كوابل نحاسية بمنطقة الصابري جرى ضبطها بعد سرقتها بمنطقة الصابري في بنغازي، 18 يونيو 2022. (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة محول سعة 300 كيلو فولت أمبير من محطة تابعة لدائرة توزيع قصر بن غشير.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة محول سعة 300 كيلو فولت أمبير من المحطة الجاهزة «سالم سعيد»، ما أدى إلى تعطل الكابل «جهد 11ك. ف» من «محطة 30» قصر بن غشير إلى محطة المشرقي.

وأوضحت الشركة أن محطة المشرقي تغذي المحطة الجاهزة «سالم سعيد»؛ وأن هذا العطل تسبب في انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل، منددة باستمرار ظاهرة سرقة مكونات الشبكة الكهربائية وتأثيراتها السلبية في زيادة معاناة المواطنين.

- ضبط كميات كبيرة من أسلاك الكهرباء المسروقة في بنغازي

مناشدات متكررة من شركة الكهرباء
وتجدد الشركة العامة للكهرباء مناشدتها باستمرار لكل الجهات الاعتبارية، للمطالبة بضرورة التدخل العاجل واتخاذ موقف حازم للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية.

وتقول الشركة إن الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية «ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وتتسب تلك الأعمال غير المسؤولة في إلحاق الضرر بمصالح المواطنين، وتراجع مستوى أداء الشبكة العامة والتأثير على معنويات العاملين بقطاع الكهرباء، فضلا عن التكاليف والخسائر المادية المضاعفة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأوكراني يتلقى أوامر بالانسحاب من سيفيرودونيتسك

الجيش الأوكراني يتلقى أوامر بالانسحاب من سيفيرودونيتسك
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش

«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش
تعطل مروحية كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية العائدين من جادو.. والدبيبة يصل تاجوراء

تعطل مروحية كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية العائدين من جادو.. والدبيبة يصل ...
بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي

بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني

وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني
ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة

ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة
باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية

باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية
وصول قاذفات الصواريخ الأميركية «هيمارس» إلى أوكرانيا

وصول قاذفات الصواريخ الأميركية «هيمارس» إلى أوكرانيا
ليبيا تواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب للصالات

ليبيا تواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب للصالات
ملامح مرهقة

ملامح مرهقة
جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع

جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع
مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور

مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور
«الزناد Vs ماديرنا».. نزال حام ليبي - أرجنتيني حصريا على شاشة «WTV»

«الزناد Vs ماديرنا».. نزال حام ليبي - أرجنتيني حصريا على شاشة «WTV»
كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
عن «الاسكتش» الصحفي

عن «الاسكتش» الصحفي
الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق الحكومي

الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق ...
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة التقديرية

«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتفاقية تعاون بين جامعتي سرت و«مؤتة» الأردنية
اتفاقية تعاون بين جامعتي سرت و«مؤتة» الأردنية
أبوجناح يدرس استحداث مستشفى لعلاج الأورام في البيضاء
أبوجناح يدرس استحداث مستشفى لعلاج الأورام في البيضاء
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل
وفاة شخص في اصطدام 3 سيارات بطريق الشط
وفاة شخص في اصطدام 3 سيارات بطريق الشط
الملف الليبي في مشاورات المبعوث الإيطالي في الإمارات
الملف الليبي في مشاورات المبعوث الإيطالي في الإمارات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
سرقة محول كهرباء بدائرة توزيع قصر بن غشير
سرقة محول كهرباء بدائرة توزيع قصر بن غشير...
وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها
وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من ......
المنقوش تطالب بحضور «فعال» للمرأة على طاولة المفاوضات
المنقوش تطالب بحضور «فعال» للمرأة على طاولة المفاوضات...
الملف الليبي في مشاورات المبعوث الإيطالي في الإمارات
الملف الليبي في مشاورات المبعوث الإيطالي في الإمارات...
وفاة شخص في اصطدام 3 سيارات بطريق الشط
وفاة شخص في اصطدام 3 سيارات بطريق الشط...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط