وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير خارجية الكونغو برازافيل، رئيس وفد الاتحاد الأفريقي الذي يزور ليبيا حاليا، جان كلود، إن الملف الليبي مطروح على «أعلى مستوى» في رئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن المصالحة الوطنية «هي الحل الوحيد للخروج من كل الأزمات التي تمر بها ليبيا».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، الوفد الأفريقي، بحضور رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، وفق بيان صادر عن المجلس.

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عقيلة يثمن دور الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا

وأشار البيان إلى تأكيد وزير خارجية الكونغو برازافيل عمل الاتحاد الأفريقي منذ سنوات من أجل «اجتياز الشعب الليبي الأزمة». في حين ثمن عقيلة دور الاتحاد الأفريقي في «دعم استقرار ليبيا».

وأشاد أيضا بعمل الاتحاد الأفريقي على «إرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي وسعيه الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات».

من استقبال عقيلة في القبة لوفد الاتحاد الأفريقي، 23 يونيو 2022. (مجلس النواب)

من استقبال عقيلة في القبة لوفد الاتحاد الأفريقي، 23 يونيو 2022. (مجلس النواب)