Atwasat

وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 02:02 مساء
وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها
عقيلة صالح ووزير خارجية الكونغو برازافيل، 23 يونيو 2022. (مجلس النواب)
alwasat radio

قال وزير خارجية الكونغو برازافيل، رئيس وفد الاتحاد الأفريقي الذي يزور ليبيا حاليا، جان كلود، إن الملف الليبي مطروح على «أعلى مستوى» في رئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن المصالحة الوطنية «هي الحل الوحيد للخروج من كل الأزمات التي تمر بها ليبيا».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، الوفد الأفريقي، بحضور رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، وفق بيان صادر عن المجلس.

- «المهمة الأفريقية» الجديدة للمصالحة في ليبيا تخلف توترات
- المنفي يتلقى رسالة من رئيس الكونغو

عقيلة يثمن دور الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا
وأشار البيان إلى تأكيد وزير خارجية الكونغو برازافيل عمل الاتحاد الأفريقي منذ سنوات من أجل «اجتياز الشعب الليبي الأزمة». في حين ثمن عقيلة دور الاتحاد الأفريقي في «دعم استقرار ليبيا».

وأشاد أيضا بعمل الاتحاد الأفريقي على «إرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي وسعيه الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات».

من استقبال عقيلة في القبة لوفد الاتحاد الأفريقي، 23 يونيو 2022. (مجلس النواب)
من استقبال عقيلة في القبة لوفد الاتحاد الأفريقي، 23 يونيو 2022. (مجلس النواب)
من استقبال عقيلة في القبة لوفد الاتحاد الأفريقي، 23 يونيو 2022. (مجلس النواب)
من استقبال عقيلة في القبة لوفد الاتحاد الأفريقي، 23 يونيو 2022. (مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأوكراني يتلقى أوامر بالانسحاب من سيفيرودونيتسك

الجيش الأوكراني يتلقى أوامر بالانسحاب من سيفيرودونيتسك
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش

«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش
تعطل مروحية كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية العائدين من جادو.. والدبيبة يصل تاجوراء

تعطل مروحية كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية العائدين من جادو.. والدبيبة يصل ...
بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي

بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني

وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني
ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة

ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة
باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية

باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية
وصول قاذفات الصواريخ الأميركية «هيمارس» إلى أوكرانيا

وصول قاذفات الصواريخ الأميركية «هيمارس» إلى أوكرانيا
ليبيا تواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب للصالات

ليبيا تواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب للصالات
ملامح مرهقة

ملامح مرهقة
جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع

جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع
مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور

مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور
«الزناد Vs ماديرنا».. نزال حام ليبي - أرجنتيني حصريا على شاشة «WTV»

«الزناد Vs ماديرنا».. نزال حام ليبي - أرجنتيني حصريا على شاشة «WTV»
كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
عن «الاسكتش» الصحفي

عن «الاسكتش» الصحفي
الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق الحكومي

الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق ...
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة التقديرية

«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتفاقية تعاون بين جامعتي سرت و«مؤتة» الأردنية
اتفاقية تعاون بين جامعتي سرت و«مؤتة» الأردنية
أبوجناح يدرس استحداث مستشفى لعلاج الأورام في البيضاء
أبوجناح يدرس استحداث مستشفى لعلاج الأورام في البيضاء
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل
وفاة شخص في اصطدام 3 سيارات بطريق الشط
وفاة شخص في اصطدام 3 سيارات بطريق الشط
الملف الليبي في مشاورات المبعوث الإيطالي في الإمارات
الملف الليبي في مشاورات المبعوث الإيطالي في الإمارات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
سرقة محول كهرباء بدائرة توزيع قصر بن غشير
سرقة محول كهرباء بدائرة توزيع قصر بن غشير...
وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من أزماتها
وزير خارجية الكونغو: المصالحة هي الحل الوحيد لخروج ليبيا من ......
المنقوش تطالب بحضور «فعال» للمرأة على طاولة المفاوضات
المنقوش تطالب بحضور «فعال» للمرأة على طاولة المفاوضات...
الملف الليبي في مشاورات المبعوث الإيطالي في الإمارات
الملف الليبي في مشاورات المبعوث الإيطالي في الإمارات...
وفاة شخص في اصطدام 3 سيارات بطريق الشط
وفاة شخص في اصطدام 3 سيارات بطريق الشط...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط