الملف الليبي في مشاورات المبعوث الإيطالي في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

التقى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، في أبوظبي، بمدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة شؤون الأجانب الإماراتية، سالم محمد الزعابي، على ما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، دون أن تذكر مزيد التفاصيل عن محاور اللقاء.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة لقاءات يعقدها المبعوث الإيطالي داخل ليبيا وخارجها، حيث التقى، الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، كما التقى في الدوحة أيضا نائب وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، محمد بن عبدالعزيز آل خليفة.

- المبعوث الإيطالي: استقرار ليبيا أمر أساسي لمنطقة البحر المتوسط

- المبعوث الإيطالي يبدأ مشاورات في طرابلس بلقاء المشري

ونقلت «نوفا» عن أورلاندو قوله: «لقد أكدت من جديد التزام إيطاليا بوحدة ليبيا واستقرارها، وجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، لدعم إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن. وطلبت بالحوار والشمول والتسوية للتغلب على الانقسامات».