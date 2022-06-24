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«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 12:13 مساء
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما تظهر بعض السحب العابرة على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية على ساحل الخمس ومصراتة، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية غربية، وتكون جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل شحات، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية على ساحل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر.

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