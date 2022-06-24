«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما تظهر بعض السحب العابرة على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماء صافية.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية على ساحل الخمس ومصراتة، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.