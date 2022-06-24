اتفاقية تعاون بين جامعتي سرت و«مؤتة» الأردنية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وقعت جامعتا سرت الليبية و«مؤتة» الأردنية، اتفاقية للتعاون العلمي تستهدف تعزيز التعاون بين الجامعتين في عدد من المجالات منها التدريس وتبادل الزيارات الطلابية.

ووقع الاتفاقية رئيس جامعة سرت، سليمان الشاطر، ورئيس جامعة مؤتة، عرفات عطوي عرجان، بحضور وكيل الشؤون العلمية بجامعة سرت، الطيب محمد القبي، والمستشار الثقافي بالسفارة الليبية بعمان، أحمد الدويك.

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وتنص الاتفاقية كذلك على التعاون في الاشراف المشترك للدراسات العليا، والتفرغ العلمي، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات العلمية والأنشطة البحثية، والنشر والتحكيم بالمجلات العلمية.

من مراسم توقيع اتفاقية تعاون علمي بين جامعة سرت ونظيرتها الأردنية «مؤتة»، 24 يونيو 2022. (بوابة الوسط)