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الحويج يحظر استيراد مادة «برومات البوتاسيوم» ويمنع استخدامها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 10:12 صباحا
الحويج يحظر استيراد مادة «برومات البوتاسيوم» ويمنع استخدامها
الحويج خلال اجتماع في وزارة الاقتصاد، 24 أبريل 2022، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، قرارا يحظر بموجبه استيراد مادة «برومات البوتاسيوم» والتي تحمل الرمز «9021ـ 29ـ28» في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، والمدرجة فيه كمركب كيميائي.

وحمل القرار رقم «258» لسنة 2021، ونص في مادته الثانية على حظر استخدام مادة «برومات البوتاسيوم» من أصحاب المخابز، ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات، بكل أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات.

- وزير الاقتصاد يحظر إصدار تراخيص لتداول السلع والدواء دون الحصول على شهادة مطابقة

إضافة إلى الحظر التام على أصحاب المطاحن إضافة المادة في إنتاج مادة الدقيق، علاوة على المنع البات من تسويق المادة المحظورة أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

ووجه القرار في مادته الثالثة الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة المادة، وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.

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