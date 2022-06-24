«الأرصاد»: أجواء صيفية حارة على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء صيفية مع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، نتيجة تأثير الكتلة الهوائية الساخنة بينما تبقى الأجواء معتدلة نسبيا على مناطق أقصي الساحل الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية بوجه عام، واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على سرت.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية، وتكون شمالية شرقية بعد الظهر على المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و41 درجة على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- مراده:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق جبل الأخضر.

- الرياح: شمالية غربية إلي شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 31 و35 درجة مئوية، وعلي أجدابيا- جالو والجغبوب بين 38 و42 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية بوجه عام.

- الرياح: شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.