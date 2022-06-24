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«حكومة الدبيبية» تتخذ 14 قرار في اجتماعها ببلدية جادو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 01:18 صباحا
«حكومة الدبيبية» تتخذ 14 قرار في اجتماعها ببلدية جادو
اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في بلدية جادو بجبل نفوسة. (الحكومة).
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، عن اتخاذها 14 قرار خلال اجتماعها ببلدية جادو بجبل نفوسة، من أبرزها، الموافقة على تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والموافقة على كتـاب وزارة الخارجية بشأن اعتمـاد (5) مذكرات تفاهم مع الجانب الفلسطيني، وسداد الديون المالية المستحقة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وقال الناطق باسم الحكومة محمد حمودة إن مجلس الوزراء وافق على «تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين والاعتمـاد على الكفـاءة في الاختيار ومراعاة ضرورة الابتعاد عن المحاصصة، مشيرًا إلى أن وزارة النفط «شددت على أهمية الإفراج على كافة البيانـات المتعلقة بقيم الإنتاج للنفط والغاز الليبي».

وأضاف: «الحكومة وافقت على  طلب سداد الديون المالية المستحقة للشركة التونسية للكهرباء والغاز استيك، وذلك لإتمام إجراءات الربط الثلاثي التزامني بين شبكات الدول المجاورة ليبيا وتونس والجزائر»، كما وافق مجلس الوزراءعلى «منح الإذن لوزارة التخطيط بإعادة تدوير مبالغ مالية لصالح بعض المشروعـات الاستراتيجية والمشروعات ذات الأهمية لحكومة الوحدة الوطنية، والموافقة على شراء وتخصيص مقر لوزارة التعليم التقني والفني وفقا للعرض المقدم من الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة».

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كما وافق مجلس الوزراء علي «اعتماد محـاضر اجتماعات اللجنة الدائمة بشأن اعتبـار مـن يفـقـدون حياتهم من أعضاء هيئة الشرطة شهداء واجب»، و«كتاب وزارة المالية بشأن ترقية ضبـاط بحرس الجمـارك وفقا للكشف المرفق»، وإنشاء «معهد عال تحت اسم المعهد العالي للعـلوم والتقنية بالجغبوب، واستحداث معهـد تحت اسم المعهد العالي للعلوم والتقنية- أبو قرين على أن يكون مقره بالفرع البلدي ابوقرين، وإحـالة الاستراحة الفندقية لبلدية جادو إلى بيت للشباب يتبع وزارة الشباب».

وحول مشاكل بعض البلديات أعلن مجلس الوزراء موافقته على «البدء في تنفيذ مشـروع خط مياه أبوزيـان الرحيبات والذي سيغذي أربع بلديات في الجبل بالمياه، ويتضمن حفر قرابة 50 بئر للمياه 20 منها لمناطق الجبل»، ومنح الإذن لوزارة الإسكان بـ«التعاقد مع مكتب مختص لدراسة الشكوى الخـاصـة بسـكـان مـحـلة زاوية الدهماني حول وجـود انجـراف داخـل المشروع السكني بالمنطقة»، والموافقة على «ترفيـع مستشفى الظهرة القـروي إلـى مستشفى الظهرة التخصصي للنساء والولادة».

وأكد مجلس الوزراء على «ضرورة موافاة مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصورة عاجلة بنسخة الكترونية ورقية بما تم اتخاذه من إجـراءات حيـال تقارير مصروفات التنمية، ونشرها للاطلاع عليها».

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