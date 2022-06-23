في العدد 344: تحذير أممي للفرقاء.. واستطلاع: الانتخابات هي الحل

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد رقم 344 من جريدة «الوسط»، وفي صدر صفحته الأولى قصة مجمعة ترصد تطورات المشهد السياسي الليبي، مع انتهاء أجل خارطة الطريق، وجاءت تحت عنوان «تحذير أممي من التلاعب السياسي بخارطة الطريق».

ونقرأ في الصفحة الثالثة موضوعين يتعلقان بالعملية السياسية في ليبيا، أولهما بعنوان «خيبة أمل أممية.. ومحاولات لإنقاذ خارطة الطريق»، والثاني بعنوان «سيناريوهات مرحلة ما بعد تغير التوازنات غرب ليبيا».

السايح: إجراء الانتخابات في 2022 ممكن بشرط

وفي الصفحة الرابعة نطالع موضوعات ثلاثة منها حوار بعنوان «رئيس المفوضية العليا: يمكننا إجراء الانتخابات الليبية في 2022 بشرط».

أيضا نقرأ تقريرا حول الخطوة الأولى نحو إنشاء نقابة للصحفيين في ليبيا، وكذلك تصريحات الكاتب الصحفي بشير زعبيه رئيس تحرير الوسط الفائز بجائزة الدولة التقديرية للصحافة هذا العام.

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ويتصدر الصفحة الخامسة تقرير عن أحوال المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا والتي قدرت منظمة أطباء بلا حدود عددهم بنحو 600 ألف شخص، وجاء تحت عنوان «مطالب دولية بفتح ممرات إنسانية لإجلاء المهاجرين».

ونطالع في الصفحة نفسها موضوعا ثانيا بعنوان «استطلاع الوسط: حلم المسار الديمقراطي يصطدم بواقع الانقسام».

الحرب الروسية وترشح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

وإلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة تقريرا موسعا عن الصراع الروسي / الغربي، وجاء بعنوان «توافق أوروبي على قبول ترشح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي». وهو ما قد يزيد الحرب الروسية الأوكرانية اشتعالا.

وتحت عنوان هل يستطيع قيس سعيد تغيير النظام السياسي في تونس؟ نطالع تقريرا في صدر الصفحة السابعة.

إغلاقات النفط أوامر عليا

وفي الاقتصاد نقرأ في الصفحة الثامنة تقريرا حول إقرار البرلمان ميزانية العام لحكومة باشاغا، وجاء بعنوان «هل يحسم الحل الأميركي معضلة الميزانية الليبية؟».

وتحت عنوان «إغلاق النفط في ليبيا.. أوامر عليا»، تتصدر الصفحة التاسعة تصريحات وزير النفط والغاز الليبي بحكومة الوحدة محمد عون لبرنامج نسخة إلى الراي العام في قناة «الوسط».

أعيان قبائل يطالبون بحماية استقرار ليبيا

وفي صفحة البلديات نقرأ عديد الأخبار والموضوعات، منها تقرير يرصد اجتماع أعيان قبائل وبلديات مع الأمين العام المساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ريزيدون زينينغا، حيث أكدوا ضرورة منع اندلاع الصراع وتدفق الأسلحة، وناشدوا المجتمع الدولي حماية استقرار ليبيا.

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رواية إنجليزية تفضح جرائم الاستعمار في ليبيا

وتحت عنوان «الشاطئ الرابع».. رؤية سردية تستنطق فضاء زمنين، نطالع في صفحة الثقافة والفن، أمسية نقدية لرواية الإنجليزية فيرجينيا بايلي، الصادرة في نسختها العربية عن دار الفرجاني، بتوقيع المترجم فرج الترهوني. وهي تفضح التعتيم الإعلامي لجرائم الاستعمار الإيطالي في ليبيا.. وتكشف روح الاستعلاء الفاشي والعنصرية تجاه الليبيين. كما نطالع عدة أخبار وموضوعات فنية وثقافية.

البنزرتي يقود الأهلي بنغازي

ومن الفن والثقافة إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات متنوعة منها خبر تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، لقيادة الفريق خلفا للكرواتي رادان غاسانين.

أما الصفحة الخامسة عشرة فنقرأ فيها تقرير عن نتائج تصفيات الصعود إلى الدوري الليبي الممتاز وجاء بعنوان «الصقور يعود لدوري الأضواء بعد 14 عاما.. وأساريا ضيفا للمرة الأولى».