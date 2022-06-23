وفاة شاب وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين قرب مجمع الفنادق في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تُوفي شاب وأُصيب آخرون جراء حادث تصادم بين سيارتين وقع، اليوم الخميس، بمنعطف مجاور لمجمع الفنادق في مدينة سرت، على ما أفادت مصادر محلية بالمدينة «بوابة الوسط».

وذكرت المصادر أن السيارة الأولى نوع «سامسونغ إس إم 5» سوداء اللون كان يقودها فيصل مفتاح جمعة، والثانية نوع «كيا بورتر» (حافظة) بيضاء اللون وكان يقودها الشاب سعيد عبدالسلام محمد (24 عاما).

سبب الحادث المروري في سرت

وأضافت المصادر أن تصادم السيارتين تسبب في وفاة سائق السيارة الأولى الشاب فيصل مفتاح جمعة، وتعرُّض سائق السيارة الثانية ومرافقه لبعض الإصابات الطفيفة، مشيرة إلى أن سبب وقوع الحادث نتيجة التهور في السرعة وعدم الانتباه.

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وشهدت مدينة سرت العديد من حوادث السير على الطرق الداخلية للمدينة والسريعة بالمنطقة والتي أودت بحياة مواطنين من مختلف الأعمار فضلا عن الخسائر المادية والبشرية، جراء السرعة الزائدة وتهالك الطرق.

وفي 10 يونيو الجاري، استقبل مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، حالتي وفاة لشابين جراء انقلاب سيارة كانا يستقلانها نوع «تويوتا»، وانقلبت قرب جزيرة الدوران قرب مدخل المدينة.

إحدى السيارتين محطمة جراء الحادث قرب مجمع الفنادق في سرت. (الإنترنت)

إحدى السيارتين محطمة جراء الحادث قرب مجمع الفنادق في سرت. (الإنترنت)