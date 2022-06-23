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تعطل مروحية كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية العائدين من جادو.. والدبيبة يصل تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 07:57 مساء
تعطل مروحية كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية العائدين من جادو.. والدبيبة يصل تاجوراء
الدبيبة لدى وصوله تاجوراء، مساء الخميس 23 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، تعطل طائرة مروحية كانت تقل وزراء بالحكومة أثناء عودتهم من مدينة جادو إلى العاصمة طرابلس جراء «خلل فني» تسبب في هبوطها اضطراريا دون حدوث أضرار، بحسب ما صرح لقناة «ليبيا الأحرار». فيما أعلنت منصات الحكومة الإعلامية وصول رئيسها عبدالحميد الدبيبة إلى تاجوراء مساء اليوم الخميس بعد عودته من جادو.

ونفت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي عبر صفحتها على «فيسبوك» ما تردد إعلاميا بشأن تحطم طائرة كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية عقب اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن الذي عُقد في وقت سابق اليوم بمدينة جادو.

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، عودة الدبيبة ووزراء الحكومة إلى العاصمة طرابلس، مساء اليوم الخميس، ووصوله إلى تاجوراء لمقابلة محتجين أغلقوا الطريق الرئيسي في المنطقة.

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وترأس الدبيبة اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن بمدينة جادو، والذي ناقش عديد الموضوعات والمستجدات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والخدمي.

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