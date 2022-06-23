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المنقوش ووزير خارجية النمسا يناقشان تطوير الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 06:08 مساء
المنقوش ووزير خارجية النمسا يناقشان تطوير الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين
لقاء المنقوش مع وزير خارجية النمساء في فيينا، الخميس 23 يونيو 2022. (الخارجية الليبية)
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ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، في فيينا مع وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرغ «سبل تطوير آفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات» بحسب وزارة الخارجية الليبية.

ووصلت المنقوش في وقت سابق اليوم إلى العاصمة النمساوية قادمة من العاصمة القطرية الدوحة التي زارتها أمس الأربعاء، واجتمعت مع وزير خارجيتها الشيخ محمد عبدالرحمن، إضافة إلى المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا.

الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين ليبيا والنمسا
وقالت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء المنقوش ووزير الخارجية النمساوي «ناقش سبل تطوير آفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات منها التعاون المشترك في ملف تأمين وحماية الحدود ومجال النفط في ليبيا، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك».

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وأضافت الوزارة أن اللقاء تطرق أيضا إلى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية والدولية، مشيرة إلى أن المنقوش ثمنت من جانبها «دعم النمسا لجهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم الاستقرار في ليبيا».

لقاء المنقوش ووزير خارجية قطر في الدوحة
وزارت المنقوش أمس الأربعاء، العاصمة القطرية الدوحة، للقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد عبدالرحمن آل ثاني، لبحث «آخر مستجدات الوضع في ليبيا، والوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

وقالت وزارة الخارجية إن الشيخ محمد عبدالرحمن أكد للمنقوش خلال اللقاء، دعم قطر «الكامل للمسار السياسي الليبي، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار».
 

لقاء المنقوش مع وزير خارجية النمساء في فيينا، الخميس 23 يونيو 2022. (الخارجية الليبية)
لقاء المنقوش مع وزير خارجية النمساء في فيينا، الخميس 23 يونيو 2022. (الخارجية الليبية)
لقاء المنقوش مع وزير خارجية النمساء في فيينا، الخميس 23 يونيو 2022. (الخارجية الليبية)
لقاء المنقوش مع وزير خارجية النمساء في فيينا، الخميس 23 يونيو 2022. (الخارجية الليبية)
لقاء المنقوش مع وزير خارجية النمساء في فيينا، الخميس 23 يونيو 2022. (الخارجية الليبية)
لقاء المنقوش مع وزير خارجية النمساء في فيينا، الخميس 23 يونيو 2022. (الخارجية الليبية)
لقاء المنقوش مع وزير خارجية النمساء في فيينا، الخميس 23 يونيو 2022. (الخارجية الليبية)
لقاء المنقوش مع وزير خارجية النمساء في فيينا، الخميس 23 يونيو 2022. (الخارجية الليبية)
لقاء المنقوش مع وزير خارجية النمساء في فيينا، الخميس 23 يونيو 2022. (الخارجية الليبية)
لقاء المنقوش مع وزير خارجية النمساء في فيينا، الخميس 23 يونيو 2022. (الخارجية الليبية)
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