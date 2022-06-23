الكوني: مشروع المصالحة سيمهد الطريق لاستقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الخميس، إن مشروع المصالحة الوطنية يمهد الطريق لاستقرار ليبيا حتى تنعم بالتنمية والازدهار، مشيرا إلى أن المشروع حصيلة اطلاع على تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال.

وأضاف الكوني خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، أن المجلس الرئاسي استطاع خلال أشهر معدودة من العمل الجاد، وضع حجر الأساس لمشروع المصالحة الوطنية.

- محاور الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

وتابع: «بمقدور الليبيين تجاوز الماضي، وأن يلتفوا حول ليبيا ويكون استقرارها وازدهارها هو الطريق لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية، حتى تعود ليبيا أفضل مما كانت عليها، ويجب أن يكون حبنا لليبيا، دافعا للعمل لكي تكون آمنة ومستقرة».