Atwasat

الكوني: مشروع المصالحة سيمهد الطريق لاستقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 05:14 مساء
الكوني: مشروع المصالحة سيمهد الطريق لاستقرار ليبيا
الكوني يتحدث خلال مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، 23 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الخميس، إن مشروع المصالحة الوطنية يمهد الطريق لاستقرار ليبيا حتى تنعم بالتنمية والازدهار، مشيرا إلى أن المشروع حصيلة اطلاع على تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال.

وأضاف الكوني خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، أن المجلس الرئاسي استطاع خلال أشهر معدودة من العمل الجاد، وضع حجر الأساس لمشروع المصالحة الوطنية.

- محاور الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

وتابع: «بمقدور الليبيين تجاوز الماضي، وأن يلتفوا حول ليبيا ويكون استقرارها وازدهارها هو الطريق لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية، حتى تعود ليبيا أفضل مما كانت عليها، ويجب أن يكون حبنا لليبيا، دافعا للعمل لكي تكون آمنة ومستقرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي بتهمة القتل غير العمد لمارادونا

محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي بتهمة القتل غير العمد لمارادونا
إضاعة البوصلة

إضاعة البوصلة
جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع

جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع
مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور

مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور
كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟

كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟
تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟

تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟
فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة

فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة
شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري

شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري
كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»

الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»
رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي

رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي
تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن

تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن
وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة

وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة
فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)

الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟

إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت لإيجاد حل ليبي- ليبي

باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة
ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره ...
بحضور ليبيا بصفة مراقب.. تضارب حول حقيقة مشاركة إسرائيل في «الأسد الأفريقي»
بحضور ليبيا بصفة مراقب.. تضارب حول حقيقة مشاركة إسرائيل في «الأسد...
الكوني: مشروع المصالحة سيمهد الطريق لاستقرار ليبيا
الكوني: مشروع المصالحة سيمهد الطريق لاستقرار ليبيا
لتجنب «سيناريو بنغازي».. «البنتاغون» يدرس استخدام صواريخ «سبيس إكس» في الحالات الطارئة
لتجنب «سيناريو بنغازي».. «البنتاغون» يدرس استخدام صواريخ «سبيس ...
وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني
وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
ليبيا تتسلم رئاسة صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»
ليبيا تتسلم رئاسة صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»...
بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى ......
المنقوش ووزير خارجية النمسا يناقشان تطوير الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين
المنقوش ووزير خارجية النمسا يناقشان تطوير الشراكة والتعاون ......
وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني
وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية ......
لتجنب «سيناريو بنغازي».. «البنتاغون» يدرس استخدام صواريخ «سبيس إكس» في الحالات الطارئة
لتجنب «سيناريو بنغازي».. «البنتاغون» يدرس استخدام صواريخ ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط