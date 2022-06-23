الدبيبة يترأس اجتماع حكومة الوحدة في جادو

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعه العادي الثامن للعام 2022، بمدينة جادو.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان مقتضب، إن الاجتماع ناقش عديد الموضوعات والمستجدات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والخدمي.

- الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات

- حكومة الوحدة الوطنية تكلف وزارة المالية بتحديد الأثر المالي لتنفيذ جدول المرتبات الموحد

الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات

والثلاثاء، بحث الدبيبة مع رئيس الأركان العامة بالحكومة، محمد الحداد، الأوضاع العسكرية في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها؛ حيث وجه بضرورة تجنب القيام بأي «تحركات عسكرية مهما كانت دون تعليمات من رئاسة الأركان العامة».

وتطرق اللقاء، الذي عُقِد في ديوان مجلس الوزراء، إلى الإجراءات المتخذة من قبل رئاسة الأركان العامة، بشأن متابعة عمل المناطق العسكرية، ومدى انضباطها والتزامها بتنفيذ التعليمات الصادرة لها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وحسب البيان، فقد أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة متابعة العمل بجميع الوحدات العسكرية، وعدم قيامها بأي تحركات عسكرية مهما كانت دون تعليمات من رئاسة الأركان العامة، وضرورة المحافظة على أمن العاصمة وسلامة سكانها.

الاجتماع الحكومي العادي في جادو، 23 يونيو 2022. (حكومة الوحدة)

الاجتماع الحكومي العادي في جادو، 23 يونيو 2022. (حكومة الوحدة)