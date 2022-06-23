أبوالغيط يؤكد دعم الجامعة العربية إنجاز المصالحة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن استعداد الجامعة لدعم إنجاز المصالحة الوطنية بالشكل الذي يعالج كل المحطات المهمة، من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وصولًا إلى الاستقرار الدائم.

ودعا أبوالغيط إلى تجنُّب عودة الصراع في البلاد، قائلًا إنه «لا فائز ولا منهزم في قتال أبناء الوطن الواحد»، وذلك في كلمته خلال مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية في طرابلس، اليوم الخميس.

الجامعة العربية تدعم إمساك الليبيين بزمام العملية السياسية في بلادهم

وأضاف أن الجامعة العربية «تدعم كل جهد ليبي مخلص يدعم إمساك الليبيين زمام العملية السياسية في بلادهم دون إملاء من أي طرف أجنبي».

وأكمل: «في الوقت الذي نعي فيه التحديات التي حالت دون إطلاق الرؤية في موعدها المحدد.. فإن الأمل يحدونا بمواصلة العمل بعزيمة ليبية لتحقيق أهدافها النهائية وتحقيق تقدم ملحوظ في المسار السياسي، وصولًا إلى إجراء انتخابات وطنية بقاعدة دستورية متوافق عليها وتفضي إلى تجديد شرعية المؤسسات الليبية».

وتابع: «جامعة العربية تابعت باهتمام الخطوات المتحققة خلال الفترة المنصرمة، التي تدخل في إطار حسن نية الأطراف لتحقيق المصالحة متمثلة في فتح الطريق الساحلي، والإفراج عن محتجزين، وتأسيس مفوضية للمصالحة، إضافة إلى اجتماعات لجنة المسار الدستوري في القاهرة التي أفضت إلى توافقات طيبة».