عقيلة يدعو «الرئاسي» إلى إحالة مشروع قانون المصالحة الوطنية لـ«النواب» في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المجلس الرئاسي إلى عرض مشروع قانون المصالحة الوطنية على مجلس النواب في أقرب وقت.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، اليوم الخميس.

وأضاف صالح: «نتطلع في هذه المرحلة التاريخية إلى السمو فوق الخلافات، ونبذ المشاحنات والصراعات التي عطلت مسيرة الحياة، وأفسدت العلاقات وحالت دون توحيد المواقف والصفوف وضيعت القدرات».

عقيلة: يجب علينا التنازل بين بعضنا لضمان سلامة ليبيا

وأكمل: «نتطلع نحو إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تضمن تحقيق الأمن والأمان، وتطوي ماضي الصراعات لنمضي بخطوات ثابتة نحو دولة القانون والمؤسسات.. لا إقصاء لأحد، وللكل حقوق وواجبات وفق دستور يرتضيه الليبيون».

وأشار إلى أن المصالحة ستسهم في «إحلال الألفة مكان الفرقة، واستئصال داء النزاع وحقن الدماء، وإعادة النازحين والمهجرين إلى قراهم بين أهليهم وذويهم، وطوي ماضي الثارات والاقتتال»، مردفًا: «المصالحة ركن أساسي في بناء الوطن، وضمان استقراره ونهضته، ولنا العبر والدروس في شعوب شقت طريقها عبر المصالحة الوطنية، وطوت صفحات الظلم والاستبداد».

واختتم: «يجب أن ندعم تلك الغاية النبيلة بمختلف الوسائل، وعبر جبر الضرر واستعادة الوئام والسلام وتجاوز العنف والعبث وترسيخ معاني الأخوة والمساواة وقيم التسامح.. ليبيا ليست للارتهان أو المساومة.. قدم أهلها التضحيات لأجلها وحري بنا التضحية للمحافظة عليها وحمايتها والتنازل بين بعضنا من أجل ضمان سلامتها ونهضتها».