«الأرصاد»: الرؤية متوسطة الليلة على ساحلي سرت وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحلي سرت وبنغازي الليلة بسبب الشبورة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية بوجه عام.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيًا الى جنوبية شرقية على ساحل الخمس ومصراتة، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة آخر الليل، وفي الصباح الباكر على ساحل سرت؛ لاحتمال ظهور شبورة مائية.