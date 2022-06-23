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منظمة إنسانية تتوقع زيادة تدفقات الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 08:44 صباحا
منظمة إنسانية تتوقع زيادة تدفقات الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا
مهاجرون في قارب مكتظ بالبحر المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)
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توقعت منظمة إنسانية «زيادة تدفقات الهجرة» من ليبيا إلى إيطاليا خلال الفترة الحالية، قائلة إن أحوال الطقس والبحر الجيدة تساعد المهاجرين غير الشرعيين على المغادرة.

وتعجب الفرع الإيطالي لمنظمة «سي ووتش» غير الحكومية الألمانية، من تصريحات في الإعلام الإيطالي بشأن «رفع حالة الطوارئ»، موضحًا أن ما يحدث الآن مماثل لما جرى في الفترة نفسها من العام الماضي، وأردف: «لا يوجد انفجار لحركة الهجرة ولا غزو قائم»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الأربعاء.

313 مهاجرًا على متن سفينة إنقاذ
وأشار البيان إلى وجود 313 مهاجرًا منذ أيام، على متن سفينة الإنقاذ «سي ووتش 4» التابعة للمنظمة، في انتظار إنزالهم، بينهم 28 امرأة، واحدة منهن في الشهر الثامن من الحمل، و33 قاصرًا، من بينهم طفلان يتراوح عمرهما بين خمسة وسبعة أشهر.

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كما رصدت المنظمة «محاولة 24 طفلا عبور البحر المتوسط ​​بمفردهم على متن قوارب، يحشر مهربو البشر الناس فيها بشكل لا يصدق».

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