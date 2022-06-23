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مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 01:31 صباحا
مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور
مبنى مديرية أمن صبراتة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت مديرية أمن صبراتة، في وقت مبكر الخميس، القبض على الجناة مرتكبي جريمة قتل الفنان أحمد بحور، الذي قُتل أمام منزله في 28 مايو الماضي، منوهة إلى إحضارهم مقبوضا عليهم من مدينة سبها، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بدوروها، قالت الكتيبة 676 مشاة، التابعة لقوات القيادة العامة، إنها تمكّنت بإمرة النقيب محمد الجارح من القبض على المتهمين في حادث قتل المواطن أحمد بحور بمدينة صبراته، ونشرت، على صفحة الكتيبة بموقع «فيسبوك»، صور ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى إحالتهم إلى الجهات ذات الإختصاص.

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وفي 28 مايو الماضي أغتيل الفنان أحمد بحور أمام منزله بمدينة صبراتة برصاص مسلحين، ما أدى إلى لفظ أنفاسه داخل سيارته قبل أن يتم إسعافه إلى مستشفى المدينة.

ونفت مديرية أمن صبراتة في الثاني من يونيو الجاري الشائعات المثارة حول عملية الاغتيال، وأعلنت أن عن وحدة التحقيقات المعنية بالقضية لم تصرح بأية معلومة، مشيرة إلى أن «التحقيق مازال مستمرا بالواقعة إلى غاية بلوغ الحقيقة كاملة».

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