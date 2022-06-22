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مسؤولون: السفارة العراقية تستأنف العمل في طرابلس قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 11:45 مساء
مسؤولون: السفارة العراقية تستأنف العمل في طرابلس قريبا
من مباحثات الوفد الليبي مع الجانب العراقي، 23 يونيو 2022. (وزارة الخارجية)
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أعلن مسؤولون عراقيون قرب استئناف عمل السفارة العراقية في طرابلس، بالإضافة إلى وصول وفد عراقي الى العاصمة طرابلس للوقوف على احتياجات الجالية العراقية المقيمة في ليبيا، حسب وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

ووفق بيان الخارجية، اليوم الأربعاء، فإن وفدا ليبيًا يعقد اجتماعات مع مسؤولين عراقيين لبحث تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالين الاقتصادي والأمني، ويضم الوفد مسؤولين فى وزارة الخارجية، و قوة مكافحة الإرهاب. 

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ويبحث الوفد، حسب البيان، «إعادة تفعيل اللجنة المشتركة المتوقفة منذ فترة طويلة و الاتفاق على تبادل مذكرة تفاهم بشأن التشاور السياسي على أن يتم التوقيع عليها لاحقاً من قبل وكيل وزارة الخارجية العراقية الأقدم ونظيره الليبي».

وأكد مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية حرص بلاده على أمن ووحدة ليبيا، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية فى الحفاظ على الاستقرار.

من مباحثات الوفد الليبي مع الجانب العراقي، 23 يونيو 2022. (وزارة الخارجية)
من مباحثات الوفد الليبي مع الجانب العراقي، 23 يونيو 2022. (وزارة الخارجية)
من مباحثات الوفد الليبي مع الجانب العراقي، 23 يونيو 2022. (وزارة الخارجية)
من مباحثات الوفد الليبي مع الجانب العراقي، 23 يونيو 2022. (وزارة الخارجية)
من مباحثات الوفد الليبي مع الجانب العراقي، 23 يونيو 2022. (وزارة الخارجية)
من مباحثات الوفد الليبي مع الجانب العراقي، 23 يونيو 2022. (وزارة الخارجية)
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