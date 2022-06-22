Atwasat

الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة المواطنين في منفذ السلوم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 11:10 مساء
الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة المواطنين في منفذ السلوم
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ (الإنترنت)
alwasat radio

عقبت وزارة الخارجية المصرية على بيان وكيل وزارة الخارجية الليبية بطرابلس بشأن لقائه مع رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا، والذي بحث استياء الجانب الليبي من «الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري».

ونفى الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، «ما نُسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية من تصريحات في بيان الجانب الليبي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر على ضوء العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن»، وذلك في بيان نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف حافظ أنه «كان من المقرر عقد أعمال اللجنة القنصلية المشتركة المصرية الليبية يوم ٢٤ مايو ٢٠٢٢ في القاهرة بحيث يتم خلالها تناول جميع الموضوعات القنصلية، والتي تتعلق بأوضاع جاليتيّ البلدين وبما يسهم في تذليل أي عقبات في هذا الخصوص، إلا أن الجانب الليبي طلب تأجيلها، وهو ما تم توضيحه في أكثر من مناسبة لجهات الاختصاص الليبية، بما في ذلك خلال لقاء رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية اليوم مع وكيل الخارجية الليبية».

وأهاب المتحدث باسم الخارجية المصرية «بضرورة تحري الدقة فيما يُنقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتيّ البلديّن بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية الليبية». وأكد أن ûمصر مستمرة في جهودها الرامية لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة أمن واستقرار البلاد وصولاً إلي عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يُتيح للشعب الليبي الشقيق المجال الحر لاختيار قياداته الوطنية التي تمثله وتحظى بثقته في الإطار الشرعي».

واختتم حافظ تصريحاته بأنه «ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الإنتباه، لاسيما مع حلول تاريخ اليوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه».

منفذ السلوم.. استياء
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أبلغت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا، تامر مصطفى، استياءها «حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا تامر مصطفى بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد، ومدير إدارة الشؤون العربية المكلف بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن استدعاء القائم بالأعمال المصري جاء بناء على توجيهات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش «لإبلاغه باستياء وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري، التي من بينها الانتظار داخل الصالة المخصصة للجوازات لساعات طويلة تصل إلى 15 ساعة دون مراعاة للحالات الإنسانية ودون وضوح الأسباب أو الموانع القانونية التي تؤدي لذلك، ناهيك عن المعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعدي بالسب على المسافرين الليبيين، والإشكاليات الأخرى الموجودة داخل المعبر».

- وزارة الخارجية تبلغ القائم بالأعمال المصري استياءها من معاملة الليبيين بمنفذ السلوم البري 
- ردا على بيان الخارجية.. مصر: وسائل الإعلام تعمل بحرية وحريصون على سيادة ليبيا

وأضافت الوزارة أنه على أثره ذلك جرى خلال لقاء وكيل الوزارة والقائم بالأعمال المصري «استعراض التقارير الواردة إلى كل من وزارة الخارجية ومصلحة الجوازات والجنسية بهذا الخصوص مع القائم بالأعمال المصري».

معالجة الخلل الحاصل بمنفذ السلوم
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية للقائم بالأعمال المصري، أن الوزارة «تبدي استهجانها الشديد حول ما ورد في هذه التقارير، مدركة في ذات الوقت أن هذه الأفعال المشينة هي أفعال فردية تمس صاحبها فحسب، وأن الجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها، ولهذا وجب التوضيح»، مطالبًا بـ«معالجة الخلل الحاصل اتساقًا مع العلاقات التاريخية التي يحظى بها الشعبان الشقيقان».

وحسب البيان الليبي، فقد أكد عيسى للقائم بالأعمال المصري أن «الشعب الليبي يعتبر أي مساس بكرامة مواطن ليبي هو مساس بكرامة كل الليبيين»، معربًا عن تطلع وزارة الخارجية «إلى أن يعمل الجانب المصري على تلافي هذه الإشكاليات ومعالجتها بأسرع وقت».

وأضافت وزارة الخارجية أن القائم بالأعمال المصري عبر خلال اللقاء «عن رفضه هذه الأفعال المشينة، وأنها غير مقبولة بالمرة ومستهجنة»، واعدًا بالعمل «بشكل جدي على نقل هذه المشاكل إلى السلطات المصرية المختصة وموافاة وزارة الخارجية الليبية بما سيرد». ونوهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ختام بيانها «إلى أنها ستظل حريصة على متابعة ومعالجة كافة المشاكل والعراقيل التي يعانيها المواطن الليبي خلال سفره عبر كافة المعابر البرية والجوية، ولن تدخر جهدًا في الحفاظ على كرامة المواطن الليبي في الخارج مهما كان انتماؤه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري

شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري
بالفيديو.. خالد السعيطي يكشف كواليس رحيل المدرب رادان غاسانين عن «الأهلي بنغازي»

بالفيديو.. خالد السعيطي يكشف كواليس رحيل المدرب رادان غاسانين عن «الأهلي بنغازي»
كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن

تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن
وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة

وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة
فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)

الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)
رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم

رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟

إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت لإيجاد حل ليبي- ليبي

باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت ...
جنوب أفريقيا تشدد حماية الحمير منعا لتهريبها

جنوب أفريقيا تشدد حماية الحمير منعا لتهريبها
سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني

سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني
باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف

باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف
(فيديو) بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات رفقة أُنس جابر

(فيديو) بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات رفقة أُنس جابر
محمد خميس يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليبيا وفلسطين بكأس العرب للصالات

محمد خميس يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليبيا وفلسطين بكأس العرب للصالات
تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة

تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو

الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري
شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات ...
الرئاسي يطلق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية غدا.. وعقيلة يلقي كلمة
الرئاسي يطلق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية غدا.. ...
اللجنة المركزية تعلن شروعها «مبدائيًا» في العملية الانتخابية لـ12 بلدية
اللجنة المركزية تعلن شروعها «مبدائيًا» في العملية الانتخابية ...
وليامز تبحث في أوسلو الخطوات المقبلة بالمسار الدستوري
وليامز تبحث في أوسلو الخطوات المقبلة بالمسار الدستوري
وزارة الخارجية تبلغ القائم بالأعمال المصري استياءها من معاملة الليبيين بمنفذ السلوم البري
وزارة الخارجية تبلغ القائم بالأعمال المصري استياءها من معاملة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
الأمم المتحدة توجه رسالة إلى القادة الليبيين بشأن تاريخ «22 يونيو»
الأمم المتحدة توجه رسالة إلى القادة الليبيين بشأن تاريخ «22 ......
مسؤولون: السفارة العراقية تستأنف العمل في طرابلس قريبا
مسؤولون: السفارة العراقية تستأنف العمل في طرابلس قريبا...
الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة المواطنين في منفذ السلوم
الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة ......
وزارة الخارجية تبلغ القائم بالأعمال المصري استياءها من معاملة الليبيين بمنفذ السلوم البري
وزارة الخارجية تبلغ القائم بالأعمال المصري استياءها من ......
وليامز تبحث في أوسلو الخطوات المقبلة بالمسار الدستوري
وليامز تبحث في أوسلو الخطوات المقبلة بالمسار الدستوري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط