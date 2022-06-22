وزارة الخارجية تبلغ القائم بالأعمال المصري استياءها من معاملة الليبيين بمنفذ السلوم البري

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا، تامر مصطفى، استياءها «حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا تامر مصطفى بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد، ومدير إدارة الشؤون العربية المكلف بالوزارة.

أسباب استدعاء القائم بالأعمال المصري

وأوضحت الوزارة أن استدعاء القائم بالأعمال المصري جاء بناء على توجيهات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش «لإبلاغه باستياء وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري، التي من بينها الانتظار داخل الصالة المخصصة للجوازات لساعات طويلة تصل إلى 15 ساعة دون مراعاة للحالات الإنسانية ودون وضوح الأسباب أو الموانع القانونية التي تؤدي لذلك، ناهيك عن المعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعدي بالسب على المسافرين الليبيين، والإشكاليات الأخرى الموجودة داخل المعبر».

وأضافت الوزارة أنه على أثره ذلك جرى خلال لقاء وكيل الوزارة والقائم بالأعمال المصري «استعراض التقارير الواردة إلى كل من وزارة الخارجية ومصلحة الجوازات والجنسية بهذا الخصوص مع القائم بالأعمال المصري».

معالجة الخلل الحاصل بمنفذ السلوم

وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية للقائم بالأعمال المصري، أن الوزارة «تبدي استهجانها الشديد حول ما ورد في هذه التقارير، مدركة في ذات الوقت أن هذه الأفعال المشينة هي أفعال فردية تمس صاحبها فحسب، وأن الجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها، ولهذا وجب التوضيح»، مطالبًا بـ«معالجة الخلل الحاصل اتساقًا مع العلاقات التاريخية التي يحظى بها الشعبان الشقيقان».

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كما أكد عيسى للقائم بالأعمال المصري أن «الشعب الليبي يعتبر أي مساس بكرامة مواطن ليبي هو مساس بكرامة كل الليبيين»، معربًا عن تطلع وزارة الخارجية «إلى أن يعمل الجانب المصري على تلافي هذه الإشكاليات ومعالجتها بأسرع وقت».

القائم بالأعمال المصري يعد بالرد على وزارة الخارجية

وأضافت وزارة الخارجية أن القائم بالأعمال المصري عبر خلال اللقاء «عن رفضه هذه الأفعال المشينة، وأنها غير مقبولة بالمرة ومستهجنة»، واعدًا بالعمل «بشكل جدي على نقل هذه المشاكل إلى السلطات المصرية المختصة وموافاة وزارة الخارجية الليبية بما سيرد».

ونوهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ختام بيانها «إلى أنها ستظل حريصة على متابعة ومعالجة كافة المشاكل والعراقيل التي يعانيها المواطن الليبي خلال سفره عبر كافة المعابر البرية والجوية، ولن تدخر جهدًا في الحفاظ على كرامة المواطن الليبي في الخارج مهما كان انتماؤه».