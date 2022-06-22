وليامز تبحث في أوسلو الخطوات المقبلة بالمسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إنها ناقشت مع مسؤولين أوروبيين في أوسلو الخطوات المقبلة في المسار الدستوري الليبي.

وأوضحت، في منشور عبر الصفحة الرسمية للبعثة الأممية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:‏ «‏سعدت اليوم في أوسلو بلقاء توماس ريم بيردال، الممثل الخاص للنرويج بشأن ليبيا وهنّة أورلكسون، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية في مملكة النرويج، وكذلك كريستيان بوك المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا».

وأضافت: «أعربنا عن تطلعنا إلى استجابة إيجابية لدعوة الأمم المتحدة، من قبل رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة، للاجتماع في الأيام القليلة المقبلة لمعالجة القضايا العالقة».

يأتي اللقاء بعد أيام من اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري، يوم الإثنين الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أعلنت وليامز إحراز توافق في الكثير من المواد، لكن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».