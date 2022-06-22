اللجنة المركزية تعلن شروعها «مبدائيًا» في العملية الانتخابية لـ12 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأربعاء، شروعها بانطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية في 12 بلدية «مبدائيًا»، وهي: ترهونة وجنزور والأبرق ومرادة والخمس والقيقب وزويلة والعربان والجليدة وزلة والمردوم وتنيناي، مؤكدة التزامها بمراعاة إجراء الانتخابات في باقي البلديات الأخرى في المرحلة المقبلة.

وأضافت اللجنة، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، أن هذه العملية تأتي التزمًا بإعلانها السابق بانطلاق العملية الانتخابية مع شهر يوليو المقبل الصادر قبل أيام، في إطار حرصها على تنفيذ المهام المنوطة بها.

خطة انتخابات المجالس البلدية

وأكدت اللجنة أنها «عمدت منذ بداية العام الجاري 2022 إلى إعداد ووضع خطتها الانتخابية، لا سيما بعد صدور عدة قرارات تقضي بإنشاء بلدیات جديدة وما ترتب عليها من اتخاذ مجموعة من الإجراءات في شأن فصل وتسمية المراكز الانتخابية في نطاق تلك البلديات مع إعادة وتشكيل اللجان الفرعية بها».

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- اللجنة المركزية تعلن خطواتها للانتخابات المحلية

وأوضحت اللجنة المركزية أنها اتجهت في الإطار ذاته إلى عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية مع لجانها الفرعية ومع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك المنظمات المجتمعية للشروع في تحديد وتنفيذ الخطة التوعوية والبرامج التثقيفية للتعريف بالنظام الانتخابي الجديد «نظام القائمة المغلقة المطلقة».

مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية

ودعت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية في ختام بيانها المواطنين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح العملية الانتخابية بالبلديات والمبادرة بالتسجيل بسجل الناخبين عن طريق «إرسال رسالة نصية إلى الرقم 11711 تحتوى على الرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي بهدف زيادة المشاركة والانخراط في العملية الانتخابية».

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، في 13 يونيو الجاري، أنها ستشرع في انتخابات المجالس البلدية يوم 10 يوليو المقبل، مشيرة إلى استمرارها في متابعة الاحتياجات اللوجستية، لإجراء هذا الاستحقاق.

وعقد رئيس اللجنة عادل الأشهب، اجتماعًا مع اللجنة الفرعية ترهونة، استعرض خلاله موقفها التنفيذي واحتياجاتها، ومستوى التحضيرات الفنية لتنفيذ الانتخابات المحلية المقبلة، وفق بيان نشره موقع اللجنة الإلكتروني حينها.