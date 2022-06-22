الرئاسي يطلق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية غدا.. وعقيلة يلقي كلمة

القاهرة - بوابة الوسط

يطلق المجلس الرئاسي غدًا الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، وذلك في فندق «كورنثيا» بالعاصمة طرابلس. ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كلمة افتتاحية خلال إطلاق الرؤية، وفق المركز الإعلامي للمجلس.

وأطلع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، يوم السبت الماضي، عقيلة صالح على الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية خلال لقاء عقد بينهما اليوم في القبة. وفي 9 يونيو الحالي، ترأس اللافي بديوان المفوضية العليا للمصالحة في العاصمة طرابلس، الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى من إعداد الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

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دمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي حينها، أن هذه المرحلة تشمل «إعداد صيغة لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، من أجل إثراء هذا المشروع الوطني؛ لتحقيق الملكية الليبية الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة ومجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة».0

يأتي إطلاق الاستراتيجية بعد أيام من اختتام الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري، يوم الإثنين الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أعلنت وليامز إحراز توافق في الكثير من المواد، لكن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».