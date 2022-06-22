شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء الضوء على إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، خارطة طريق من ثلاثة بنود، قال إنها تهدف إلى تحقيق «الاستقرار والتعافي» من أجل «ضمان مستقبل أفضل لليبيا».

كما يلقي برنامج «وسط الخبر» الضوء على إعلان الأمم المتحدة خيبة الأمل من نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري الذي عقد في القاهرة.

اختتام اجتماعات اللجنة المشتركة في القاهرة

ويوم الإثنين الماضي، اختُتمت الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أعلنت وليامز إحراز توافق في الكثير من المواد، لكن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».

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كما يحلل ضيوف البرنامج موقف جامعة الدول العربية والأمين العام أحمد أبوالغيط من نتائج الاجتماع، على خلفية تصريحه الأخير الذي أعرب فيه عن الانزعاج من عدم التوصل إلى تفاهم ليبي-ليبي.

والثلاثاء، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن انزعاجه من «عدم قدرة الأشقاء في ليبيا على التوصل لتفاهم ليبي-ليبي». وأضاف أن الأوضاع هناك «بالغة الصعوبة» جراء استمرار حالة الانسداد السياسي، حسب تصريحه في مقابلة مع قناة «الجزائر الدولية».