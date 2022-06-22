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الدبيبة يؤكد أهمية تعويض أهالي بني وليد عن سنوات لم يتلقوا فيها خدمات من الدولة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 09:11 مساء
الدبيبة يؤكد أهمية تعويض أهالي بني وليد عن سنوات لم يتلقوا فيها خدمات من الدولة
لقاء الدبيبة مع وفد بني وليد، الخميس 22 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، «أهمية تقديم الخدمات لأهالي بني وليد وتعويضهم عن سنوات لم يتلقوا فيها خدمات من الدولة»، وذلك خلال لقاء موسع عقده بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مع وفد من المدينة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وضم وفد بني وليد أعيان المدينة وأعضاء المجلس البلدي ومديري القطاعات الخدمية، وعميد جامعة بني وليد، بحضور وزير الحكم المحلي، ووكيل وزارة الصحة، ومديري أجهزة مشروعات المواصلات، والإسكان والمرافق، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، إلى جانب مشاركة شباب نادي القادسية.

مشروعات الحكومة في بني وليد
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء يأتي في إطار متابعة الدبيبة نتائج زيارته مدينة بني وليد خلال الفترة الماضية والمشروعات التي أعلنت الحكومة تنفيذها هناك، مشيرًا إلى أن وفد المدينة أشاد بمتابعة الدبيبة لتنفيذ مشروع قاعات بني وليد.

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وأوضح المكتب الإعلامي أن مشروع قاعات بني وليد يشمل عددًا من المرافق الخدمية المتمثلة في مسرح، وقاعة مؤتمرات، وقاعة مناسبات، ومسجد، ومركز تحفيظ قرآن مزود بالخدمات، وتخصيص المبالغ المالية لذلك، إلى جانب مشروع عودة مكتب كهرباء بني وليد، وتخصيص المبالغ اللازمة لعدد من المشروعات بالمدينة مثل صيانة المجمع الإداري، واستكمال مدرستين بالمدينة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء جرى خلاله تقديم عرض ضوئي لأهم المشاريع المنفذة خلال العام 2021 من قبل الأجهزة التنفيذية. قبل أن يتحدث خلال الاجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي الذين اطلعوا الدبيبة على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه المدينة.

استكمال إجراءات المكب المركزي في بني وليد
وأكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي، في كلمته خلال اللقاء، أن الوزارة استكملت الإجراءات الفنية والمالية والتعاقدية للمكب المركزي للمدينة، الذي تسعى البلدي من خلاله للقضاء على ظاهرة تكدس القمامة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن إدارة نادي القادسية في بني وليد وعدد من الرياضيين قدموا في ختام اللقاء درع تكريم تقديرا لجهود الدبيبة ودعمه للنادي خلال مشاركته بدوري الدرجة الثانية، وتحصلهم على الترتيب الأول والصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

وزار الدبيبة رفقة عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية بني وليد في 20 مايو 2021، للاطلاع على الأوضاع المعيشية وتفقد المرافق الخدمية بالمدينة، وعقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين والوجهاء والشباب بها.

لقاء الدبيبة مع وفد بني وليد، الخميس 22 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع وفد بني وليد، الخميس 22 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع وفد بني وليد، الخميس 22 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع وفد بني وليد، الخميس 22 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع وفد بني وليد، الخميس 22 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع وفد بني وليد، الخميس 22 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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