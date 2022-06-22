Atwasat

5 توصيات لمؤتمر «عودة الملكية الدستورية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 08:08 مساء
5 توصيات لمؤتمر «عودة الملكية الدستورية»
من فعاليات المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال والعودة إلى الملكية الدستورية، بالعاصمة طرابلس، 22 يونيو 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
alwasat radio

خلص المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال والعودة إلى الملكية الدستورية، إلى خمس توصيات في ختام أعماله اليوم الأربعاء، من بينها العودة إلى «الملكية الدستورية لليبيا وفق آخر ما انتهت إليه في 31 أغسطس 1969 وتفعيل العمل بدستور المملكة الليبية».

وفي بيان في ختام أعماله بفندق «ريدسون بل» بالعاصمة الليبية طرابلس، دعا المؤتمر ولي العهد السابق «الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي إلى العودة للبلاد لمباشرة مسؤولياته وسلطاته الدستورية كملك للبلاد طبقًا لنصوص الدستور»، حسب تعبير البيان. وعبر المشاركون في المؤتمر عن «رفض أية محاولة من المساس بمواد دستور الاستقلال سواء كان تعديلًا أو تغيرًا من قبل مجلسي النواب والدولة أو أي جسم آخر قبل أن يتسلم ولي العهد الأمير محمد كافة صلاحياته الدستورية كاملة دون أي شروط مسبقة».

- أعضاء بلجنة المسار الدستوري يقترحون طرح «دستور 1951» للاستفتاء 
- دعاة «الشرعية الدستورية الملكية» يطالبون بعودة المؤسسات كما كانت قبل 1 سبتمبر 1969
- د. ابتسام بحيح لـ«قناة الوسط»: دستور الاستقلال قد يكون الحل بتشكيل لجنة خبراء لتعديله

ودعا البيان «الأمم المتحدة للقيام بدورها وواجبها القانوني والأخلاقي في مساعدة الليبيين للعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الدستورية»، كما دعا الاجتماع «الدول الإقليمية لاحترام الشرعية الدستورية المتمثلة في دستور المملكة الليبية».

أعضاء بلجنة المسار الدستوري: دستور 1951 «أقصر الطرق»
واختُتمت الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري، يوم الإثنين الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إحراز توافق في الكثير من المواد، لكن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».

وخلال الاجتماع، طالب عدد من أعضاء اللجنة المشتركة للمسار الدستوري الداعمين للنظام الاتحادي، بإحالة دستور الاستقلال 1951 إلى مجلسي النواب والدولة «كأقصر الخيارات» لحل الأزمة الليبية. كما طالب أعضاء اللجنة في رسالة إلى المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بأن يعرض مجلسا النواب والدولة دستور 1951 مع الوثيقة الدستورية كخيار مصاحب.

ونوه بيان مؤتمر تفعيل دستور الاستقلال والعودة للملكية، الذي اختتمت أعماله اليوم إلى «المرحلة الخطيرة والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن وتعيشها الأمة الليبية، التي تهدد مستقبلنا، المتمثلة في هذه الفوضى العارمة التي مل الجميع من حال انتشارها واستمرارها، والعجز عن وضع حل لها وإيجاد مخرج منها يحفظ استقلال وسيادة ووحدة الوطن وأبنائه. وذكر أن «العائلة السنوسية التي ينتمي إليها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي لا تنتمي إلى قبيلة أو جماعة أو حزب، بل إلى أبناء الأمة الليبية كافة بعربها وأمازيغها وطوارقها وتبوها وسائر المكونات الأخرى». 

واعتبر المؤتمر أن «التمسك بخيار العودة إلى الملكية الدستورية لا يعني مطلقًا اصطدامًا مع الأمم المتحدة أو عرقلة لجهودها، إنما دعم لمساعيها لحلحلة الأزمة الليبية وإحلال السلام فِي ليبيا وتحقيق التوافق بين الليبيين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن

تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن
وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة

وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة
فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)

الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)
رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم

رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم
باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت لإيجاد حل ليبي- ليبي

باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت ...
جنوب أفريقيا تشدد حماية الحمير منعا لتهريبها

جنوب أفريقيا تشدد حماية الحمير منعا لتهريبها
سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني

سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني
باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف

باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف
(فيديو) بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات رفقة أُنس جابر

(فيديو) بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات رفقة أُنس جابر
محمد خميس يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليبيا وفلسطين بكأس العرب للصالات

محمد خميس يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليبيا وفلسطين بكأس العرب للصالات
تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة

تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو

الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو
شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»

شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»
شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية

شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية
رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»

رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
موظفو المناولة الأرضية يعلنون وقف الرحلات الجوية بمطارات مصراتة والمنطقتين الشرقية والجنوبية.. السبت
موظفو المناولة الأرضية يعلنون وقف الرحلات الجوية بمطارات مصراتة ...
بعد تكريمه من جامعة بنغازي.. صنع الله يعد بمواصلة دعم المؤسسات التعليمية
بعد تكريمه من جامعة بنغازي.. صنع الله يعد بمواصلة دعم المؤسسات ...
5 توصيات لمؤتمر «عودة الملكية الدستورية»
5 توصيات لمؤتمر «عودة الملكية الدستورية»
إدارة قناتي «218» العامة والإخبارية تعلن وقف بثهما
إدارة قناتي «218» العامة والإخبارية تعلن وقف بثهما
الدبيبة يؤكد أهمية تعويض أهالي بني وليد عن سنوات لم يتلقوا فيها خدمات من الدولة
الدبيبة يؤكد أهمية تعويض أهالي بني وليد عن سنوات لم يتلقوا فيها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
اللجنة المركزية تعلن شروعها «مبدائيًا» في العملية الانتخابية لـ12 بلدية
اللجنة المركزية تعلن شروعها «مبدائيًا» في العملية ......
الرئاسي يطلق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية غدا.. وعقيلة يلقي كلمة
الرئاسي يطلق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية ......
شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري
شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من ......
الدبيبة يؤكد أهمية تعويض أهالي بني وليد عن سنوات لم يتلقوا فيها خدمات من الدولة
الدبيبة يؤكد أهمية تعويض أهالي بني وليد عن سنوات لم يتلقوا ......
إدارة قناتي «218» العامة والإخبارية تعلن وقف بثهما
إدارة قناتي «218» العامة والإخبارية تعلن وقف بثهما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط