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موظفو المناولة الأرضية يعلنون وقف الرحلات الجوية بمطارات مصراتة والمنطقتين الشرقية والجنوبية.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 06:44 مساء
موظفو المناولة الأرضية يعلنون وقف الرحلات الجوية بمطارات مصراتة والمنطقتين الشرقية والجنوبية.. السبت
إضراب سابق لموظفي المناولة بمطار معيتيقة، يوم 10 مارس 2021، (أرشيفية: صفحة المطار على فيسبوك)
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أعلن العاملون والنقابة بالشركة الليبية للخدمات الأرضية إيقاف خدمات الشركة في مطارات مصراتة والمنطقتين الشرقية والجنوبية، ظهر السبت المقبل، وذلك احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم المتأخرة أو جزء منها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في بيانات أصدرتها فروع نقابة موظفي الشركة الليبية للمناولة الأرضية والعاملون بالشركة بالمنطقة الجنوبية وبنغازي ومصراتة خلال الأيام الماضية.

إيقاف الرحلات الجوية باستثناء رحلات الحج
وأكد بيان صادر عن العاملين والنقابة بالشركة الليبية للخدمات الأرضية في بنغازي، أمس الثلاثاء، أن فروع الشركة بالمنطقة الشرقية والجنوبية ومصراتة «اتخذت قرارًا جماعيًا بإيقاف تقديم الخدمة لشركات الطيران اعتبارا من الساعة 12 ظهرًا يوم السبت 25 يونيو» باستثناء رحلات الحج لدواعٍ الإنسانية.

وأصدرت نقابة المناولة بالمنطقة الجنوبية الخميس الماضي، بيانًا أكدت فيه أن موظفي شركة المناولة وأسرهم يعانون من عدم صرف مرتبات العاملين في الشركة لأكثر من 25 شهرًا، مشيرة إلى «عدم تحرك الحكومة والجهات الرسمية التابعة لها لحل هذه المشكلة».

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وأكدت نقابة المناولة بالمنطقة الجنوبية، أنها اجتمعت وقررت أنه «في حال عدم صرف جزء من مستحقات الموظفين قبل عيد الأضحي سيجري إيقاف تقديم الخدمات لجميع الشركات في جميع المطارات في كامل ليبيا اعتبارًا من يوم 25 يونيو».

الدبيبة وعد بصرف مرتبات موظفي شركة المناولة
كما أعلنت النقابة الأساسية بمحطة مطار مصراتة في بيان أصدرته السبت، تضامنها مع نقابتي بنغازي والمنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رد على شكوى بالخصوص سلموها له خلال لقائه في مطار مصراتة «بالوعد بصرف المرتبات المتأخرة وشراء آليات للشركة الليبية للخدمات الأرضية، وقال إنه سيجتمع مع الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة في الأسبوع الماضي لكن لا يوجد شيء بخصوص المرتبات».

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