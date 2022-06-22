باشاغا يلتقي وزيرين بريطانيين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، مع وزيرين بريطانيين «الفرص التي تقدمها خارطة الطريق نحو التعافي».

وقال باشاغا على صفحته بموقع «فيسبوك»: «التقيت بوزير الدولة للتعليم، ناظم الزهاوي⁩، ووزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، كواسي كوارتينج»، وأضاف: «ناقشنا عديد المواضيع، بما في ذلك الفرص التي تقدمها ‫خارطة الطريق نحو التعافي»⁩، وتابع: «لقد عززت التزامي بتعزيز العلاقات بين بلدينا».

وفي وقت سابق اليوم، قال باشاغا إنه عقد «لقاءً مثمرًا» مع عضوي البرلمان البريطاني، توبياز إيلود، واللورد بريدجز، لبحث «أهمية التعاون المشترك بين البلدين لمعالجة قضايا مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة».

واعتبر باشاغا في بيان مقتضب على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «خارطة الطريق نحو التعافي» التي أطلقها أخيرًا تمثل «خطة واضحة للنجاح» في حل هذه القضايا.

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باشاغا في لندن للقاء أعضاء «العموم البريطاني»

وأمس الثلاثاء، وصل باشاغا إلى لندن لمناقشة «خارطة الطريق نحو التعافي» التي أطلقها أخيرًا، مع أعضاء بمجلس العموم البريطاني.

وتهدف الخارطة إلى تحقيق «الاستقرار والتعافي» من أجل «ضمان مستقبل أفضل لليبيا»، وتشدد على «إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن حتى يكون للشعب الليبي الحق في تقرير المصير، ويكون هو صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله».

باشاغا يبعث رسالة إلى غوتيريس بشأن «قيادته ليبيا لإجراء الانتخابات»

واليوم الأربعاء، بعث باشاغا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قال فيها إن «تفويض المنظمة لتحديد مسار الانتخابات انتهى رسميًا الآن»، متابعًا أنه بصفته «رئيس وزراء ليبيا المنتخب من مجلس النواب، سيقود الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة».

ورحب بالمشاركة المستمرة للأمم المتحدة في المساعدة في تنفيذ خارطة الطريق، غير أنه أكد التزامه بحل ليبي- ليبي، متوقعًا القيام خلال الأشهر المقبلة «بخطوات كبيرة» نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية وتنفيذ الأولويات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي اقترحها.