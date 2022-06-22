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مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة في مشاورات باشاغا مع نائبين بريطانيين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 05:18 مساء
مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة في مشاورات باشاغا مع نائبين بريطانيين
لقاء باشاغا مع نائبين بريطانيين، 22 يونيو 2022. (صفحة باشاغا على فيسبوك)
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قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا إنه عقد، اليوم الأربعاء، «لقاءً مثمرًا» مع عضوي البرلمان البريطاني، توبياز إيلود واللورد بريدجز، لبحث «أهمية التعاون المشترك بين البلدين لمعالجة قضايا مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة».

واعتبر باشاغا في بيان مقتضب على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «خارطة الطريق نحو التعافي» التي أطلقها أخيرًا تمثل «خطة واضحة للنجاح» في حل هذه القضايا.

باشاغا في لندن للقاء أعضاء «العموم البريطاني»
وأمس الثلاثاء، وصل باشاغا إلى لندن لمناقشة «خارطة الطريق نحو التعافي» التي أطلقها أخيرًا، مع أعضاء بمجلس العموم البريطاني.

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وتهدف الخارطة إلى تحقيق «الاستقرار والتعافي» من أجل «ضمان مستقبل أفضل لليبيا»، وتشدد على «إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن حتى يكون للشعب الليبي الحق في تقرير المصير، ويكون هو صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله».

باشاغا يبعث رسالة إلى غوتيريس بشأن «قيادته ليبيا لإجراء الانتخابات»
واليوم الأربعاء، بعث باشاغا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قال فيها إن «تفويض المنظمة لتحديد مسار الانتخابات انتهى رسميًا الآن»، متابعًا أنه بصفته «رئيس وزراء ليبيا المنتخب من مجلس النواب، سيقود الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة».

ورحب بالمشاركة المستمرة للأمم المتحدة في المساعدة في تنفيذ خارطة الطريق، غير أنه أكد التزامه بحل ليبي- ليبي، متوقعًا القيام خلال الأشهر المقبلة «بخطوات كبيرة» نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية وتنفيذ الأولويات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي اقترحها.

لقاء باشاغا مع نائبين بريطانيين، 22 يونيو 2022. (صفحة باشاغا على فيسبوك)
لقاء باشاغا مع نائبين بريطانيين، 22 يونيو 2022. (صفحة باشاغا على فيسبوك)
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