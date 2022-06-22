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المنفي لرؤساء أحزاب: مستعدون لتبني كل مقترحات معالجة الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 04:25 مساء
المنفي لرؤساء أحزاب: مستعدون لتبني كل مقترحات معالجة الانسداد السياسي
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسي، الأربعاء 22 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استعداد المجلس الرئاسي «لتبني كل المقترحات، التي تساهم في معالجة الانسداد السياسي في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن لقاء المنفي مع رؤساء الأحزاب السياسية، خُصِّص لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، ومناقشة سبل حلحلة بعض الإشكاليات الراهنة وخاصة السياسية والأمنية منها، بتقديم مقترحات من شأنها، أن تُسهم في السير نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

تأييد خطوات المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة
وأضاف المكتب الإعلامي أن رؤساء الأحزاب السياسية الحاضرين للقاء أكدوا من جانبهم للمنفي «تأييدهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي، لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية، وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين»، مشيرين إلى أن المجلس الرئاسي «يمثل وحدة التراب الليبي».

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يأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها المنفي وأعضاء المجلس الرئاسي مع مختلف الأطراف والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل مناقشة سبل الخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.

تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا
وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا منذ سبتمبر 2021، على خلفية سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر، وتكليف مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض الدبيبة تسليم السلطة.

كما استمر تعثر المسار الدستوري بعدما انتهت الجولة الثالثة والأخيرة لاجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي جرت في القاهرة خلال الأيام الماضية، دون التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسي، الأربعاء 22 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسي، الأربعاء 22 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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