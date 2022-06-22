الكوني يشيد بجهود «رئاسة الأركان» في «إعادة بناء» المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الأربعاء، زيارة إلى مقر رئاسة الأركان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بعد استكمال صيانتها، مشيدا بجهود رئاسة الأركان في «إعادة بناء المؤسسة العسكرية».

ورافق الكوني خلال الزيارة نائب رئيس الحكومة، رمضان أبوجناح، وكان في استقبالهما رئيس الأركان العامة بالحكومة، محمد الحداد وأمين عام الرئاسة، محمود بن يزة، وعضو مقرر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اللواء مصطفى يحيى، ومديرو الإدارات والمكاتب، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

واطلع الكوني وأبوجناح خلال الجولة في أروقة الرئاسة على التجهيزات الحديثة «التي تسهم في تنظيم سير العمل، وسرعة التواصل مع الأركان العسكرية». وعبر عضو المجلس الرئاسي عن «سعادته بما لمسه من انضباطية من قبل الضباط وضباط الصف والموظفين بالرئاسة»، وحثهم على العمل قُدما لرفع كفاءة المؤسسة العسكرية.

- افتتاح مقر رئاسة الأركان الجديد في طرابلس بحضور المنفي والدبيبة

- المنفي يشيد بلقاء الحداد والناظوري: خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية

- الحداد يعقد اجتماعا لبحث التحديات أمام إعادة بناء المؤسسة العسكرية​

افتتاح مقر رئاسة الأركان الجديد في طرابلس بحضور المنفي والدبيبة

وفي وقت سابق اليوم، حضر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة احتفالية افتتاح مقر رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس.

وبعد مراسم الافتتاح للمبنى الجديد، كُرِّم الضباط وضباط الصف المشاركون في المناورة العسكرية المقامة أخيرا في تركيا، على جهودهم الإيجابية ضمن عدة دول شاركت بالمناورة.

وأمس الثلاثاء، التقى المنفي، الحداد حيث أشاد بلقائه الأخير مع رئيس أركان القيادة العامة، عبدالرزاق الناظوري، في العاصمة المصرية القاهرة، قائلا إنه بمثابة «خطوة مهمة» نحو توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون صمام أمان الوطن، وأملا جديدا على طريق مشروع بناء الدولة.

الكوني وأبوجناح يزوران رئاسة الأركان بعد صيانتها، 22 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)

الكوني وأبوجناح يزوران رئاسة الأركان بعد صيانتها، 22 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)

الكوني وأبوجناح يزوران رئاسة الأركان بعد صيانتها، 22 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)

الكوني وأبوجناح يزوران رئاسة الأركان بعد صيانتها، 22 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)