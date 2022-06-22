باشاغا عن «فاغنر»: أؤيد إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.. ولا علاقة لي بموسكو

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن حكومته تؤيد إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، في ضوء توصيات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

جاء ذلك في رده على سؤال حول «وجود مجموعة (فاغنر) الروسية في ليبيا»، خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في لندن، اليوم الأربعاء.

وقال باشاغا إنه يدعم تحركات لجنة «5+5» لإخراج المقاتلين الأجانب، متابعًا: «نحن نؤيد هذا النهج بقوة وبقوة.. ولا علاقة لي بموسكو».

باشاغا في لندن للقاء أعضاء «العموم البريطاني»

وأمس الثلاثاء، وصل باشاغا إلى لندن لمناقشة «خارطة الطريق نحو التعافي» التي أطلقها أخيرًا، مع أعضاء مجلس العموم البريطاني.

وتهدف الخارطة إلى تحقيق «الاستقرار والتعافي» من أجل «ضمان مستقبل أفضل لليبيا»، متعهدًا «بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن حتى يكون للشعب الليبي الحق في تقرير المصير، ويكون هو صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله»، حسب باشاغا.

باشاغا يبعث رسالة إلى غوتيريس بشأن «قيادته ليبيا لإجراء الانتخابات»

واليوم الأربعاء، بعث باشاغا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قال فيها إن «تفويض المنظمة لتحديد مسار الانتخابات انتهى رسميًا الآن»، متابعًا أنه بصفته «رئيس وزراء ليبيا المنتخب من مجلس النواب، سيقود الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة».

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وتحدث عن إصدار حكومته خارطة طريق، سيفصح عنها الأسابيع المقبلة، مرحبًا بالمشاركة المستمرة للأمم المتحدة في المساعدة في تنفيذ الخارطة، غير أنه أكد التزامه بحل ليبي- ليبي، متوقعًا القيام خلال الأشهر المقبلة «بخطوات كبيرة» نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية وتنفيذ الأولويات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي اقترحها.