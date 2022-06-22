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أبوالغيط: منزعج من عدم التوصل إلى تفاهم ليبي- ليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 01:39 مساء
أبوالغيط: منزعج من عدم التوصل إلى تفاهم ليبي- ليبي
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن انزعاجه من «عدم قدرة الأشقاء في ليبيا على التوصل لتفاهم ليبي- ليبي».

وأضاف أن الأوضاع هناك «بالغة الصعوبة» جراء استمرار حالة الانسداد السياسي، حسب تصريحه في مقابلة مع قناة «الجزائر الدولية»، أمس الثلاثاء.

وتوقع أبوالغيط أن تشهد القمة العربية المقبلة، التي ستستضيفها الجزائر، تأييدا «لكل الجهود» المتعلقة بالوضع في ليبيا.

أبوالغيط يحذر من عودة الاحتكام إلى السلاح مجددا في ليبيا
وفي 12 يونيو الجاري، أصدر أبوالغيط بيانا، دعا فيه جميع الأطراف الليبية إلى الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، باعتباره المنجز الأبرز والأهم الذي شهدته الساحة الليبية منذ أكتوبر 2020.

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كما طالب بتنفيذ كافة بنود الاتفاق واستحقاقاته، وفي مقدمتها البند الخاص بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، محذرا من عودة خيار الاحتكام إلى السلاح مجددا في ليبيا، وحث الليبيين على مواصلة لقاءاتهم وحواراتهم بزخم أكبر من ذي قبل، للوصول إلى توافق عريض حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

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